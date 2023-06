Giuliana De Sio diretta su Francesco Nuti “Si è autodistrutto”

0 SHARES Condividi Tweet

Giuliana De Sio, la nota attrice ricorda l’attore e regista Francesco Nuti venuto a mancare lunedì 12 giugno 2023.

Ieri, lunedì 12 giugno è venuto a mancare il noto attore Francesco Nuti, scomparso dalle scene ormai diversi anni fa. A ricordare il grande attore molti amici e colleghi e tra questi non è mancata Giuliana De Sio, la quale ha rilasciato un’intervista al Corriere. L’attrice ha ricordato diversi momenti della carriera di Francesco ed anche l’amicizia che un tempo li legava. Ma cosa ha riferito nel dettaglio l’attrice?

Francesco Nuti, la sua morte ha lasciato un grande vuoto

La morte del noto attore Francesco Nuti ha lasciato tutti piuttosto stupiti, anche se da tanti anni ormai l’attore era lontano dalle scene. Ad ogni modo, molti amici e colleghi hanno voluto ricordare Francesco. Una tra tutti Giuliana De Sio, grande amica e collega di Francesco, la quale ha rilasciato un’intervista molto interessante al Corriere. I due non erano dei semplici colleghi, ma erano anche grandi amici. Hanno condiviso tanti momenti insieme, soprattutto legati al mondo del cinema e dello spettacolo.

Giuliana De Sio ricorda l’attore e regista

Si sono incontrati per la prima volta nel 1983, sul set di Io, Chiara e Io Scuro, un film diretto da Maurizio Ponzi. I due all’epoca sono stati premiati con un David di Donatello ed un Nastro D’Argento, come miglior attrice ed anche miglior attore protagonista. “L’ho visto singhiozzare quando è morto suo padre, emozionarsi per la partecipazione al Festival di Sanremo“, ha detto Giuliana, sottolineando il fatto di averlo visto sotto diverse sfumature e sfaccettature. “Francesco è parte della mia storia“, ha detto l’attrice.

Le parole dell’attrice

Purtroppo poi è arrivata quella tragica caduta nel 2006 che ha cambiato per sempre la sua vita. “La sua è stata un’autodistruzione”, ha detto Giuliana confessando di essere andata da lui tempo fa, quando stava male. “Francesco se ne era già andato tanto tempo fa”, ha aggiunto ancora l’attrice. Lui, non è stato soltanto un grande attore, ma anche un importante attore e regista nella storia del cinema italiano. Tanti i successi del noto attore, come Io, Chiara e Io Scuro e poi ancora Casablanca Casablanca.