Mara Venier umiliata da Emilio Fede: “Ricordati che non eri nessuno”

Mara Venier conduce una puntata particolare di Domenica in, dopo la morte del genero avvenuta pochi giorni prima. Emilio Fede la segue in diretta e si scaglia contro di lei.

Alcuni giorni fa Mara Venier ha condotto una puntata di Domenica in, l’ultima di questa stagione, che non è stata per niente facile. Sappiamo bene che la famiglia della conduttrice è stata colpita da una grande tragedia, ovvero la morte del genero il marito di Elisabetta Ferracini. L’uomo è venuto a mancare all’età di 62 anni ed a pochissimi giorni dalla sua morte, Mara ha condotto una nuova puntata di Domenica in. Qualcuno in diretta su Instagram, ha seguito la puntata ed ha commentato utilizzando delle parole poco carine.

Mara Venier conduce l’ultima puntata di Domenica in tra le lacrime

Mara non ha potuto non iniziare la puntata ricordando il genero, premettendo che non sarebbe stata proprio una puntata semplice. “Ha portato nella mia famiglia solo gioia“, ha detto la conduttrice. Molti i telespettatori che hanno seguito la puntata e che in diretta hanno commentato le parole di Mara, rivolgendole anche delle parole abbastanza carine e di conforto. Chi ha seguito la puntata in diretta è stato Emilio Fede, il giornalista che non ha speso delle belle parole nei confronti della Venier.

Emilio Fede segue la puntata e riserva alla conduttrice parole poco carine

L’ex direttore del Tg4, senza tanti giri di parole, ha dichiarato che forse Mara dovrebbe ricordarsi che non era nessuno.“Mhhh…Mannaggia la miseria, ricordati Mara che non eri nessuno…”, ha detto Emilio che però non ha motivato le sue parole. Molti utenti social non hanno apprezzato l’uscita di Fede ed hanno commentato dicendo di aver trovato scorretto questo “sarcasmo”.“Trovo scorretto questo sarcasmo di Emilio Fede nei confronti di una signora della tv che ha affrontato questa diretta per niente facile…Polemica no sense!”.Queste le parole di un utente. Non sappiamo cosa sia accaduto tra i due, ma sembrerebbe che Emilio non abbia gradito qualche comportamento della conduttrice.

La Venier dopo l’estate torna a Domenica in?

Ad ogni modo, Mara ha concluso questa ennesima stagione di Domenica in e salvo novità dell’ultimo minuto, dovrebbe tornare anche la prossima stagione. La conduttrice di casa Rai è una tra le più amate di tutti i tempi ed il suo posto per il prossimo anno non sarebbe assolutamente a rischio. L’azienda non ha assolutamente alcuna intenzione di sostituirla.