Gianni Sperti al centro della polemica, fa un commento su Berlusconi e il web gli si rivolta contro

0 SHARES Condividi Tweet

L’opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti nelle scorse ore è finito al centro di una grossa polemica per avere scritto sui social delle belle parole nei confronti di Silvio Berlusconi.

Sono ormai diverse ore che in televisione e sul web non si fa altro che parlare della morte di Silvio Berlusconi, avvenuta ieri 12 giugno 2023 all’età di 86 anni. E proprio quanto accaduto ha generato parecchie polemiche sui social. Molti i personaggi noti dello spettacolo che non hanno perso l’occasione per ricordarlo esprimendo nei suoi confronti parole di stima ed elogio. Ma allo stesso tempo sono stati molti altri che invece, al contrario, non hanno espresso nei confronti del Leader di Forza Italia delle belle parole. Anche il pensiero espresso sui social dall’opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti ha generato alcune polemiche. Ma, vediamo nello specifico di cosa stiamo parlando.

Il pensiero social di Gianni Sperti per Silvio Berlusconi

Gianni Sperti, ex ballerino e noto opinionista di Uomini e Donne, nelle scorse ore ha scritto sui social un pensiero rivolto a Silvio Berlusconi scomparso proprio ieri a causa di una brutta malattia ovvero la leucemia. Nello specifico Gianni Sperti parlando proprio di Berlusconi ha scritto “Fino ad oggi è stato l’unico uomo che abbia dimostrato di avere le capacità e le competenze per dirigere una nazione…”. Insomma, secondo il noto opinionista il Leader di Forza Italia è stato l’unico, tra i politici italiani, ad avere avuto la capacità di poter guidare il nostro Paese. Aggiungendo inoltre che per lui sarà sempre “Il Presidente”.

La reazione dei followers alle parole di Gianni Sperti

Le parole espresse da Gianni Sperti hanno provocato la reazione dei suoi followers che non hanno potuto fare a meno di commentare esprimendo il proprio pensiero. Molti hanno colto l’occasione per esprimere cordoglio nei confronti della famiglia Berlusconi colpita da questo terribile lutto. Allo stesso tempo però vi sono stati dei followers che non hanno perso l’occasione per commentare quanto affermato da Gianni Sperti in modo polemico. Nello specifico alcuni hanno chiesto all’opinionista “Tu che sei a favore delle donne, non trovi incoerente esaltarlo?” Parole alle quali Sperti non ha assolutamente avuto timore di replicare affermando che nessuno può definirsi santo.

La risposta dell’opinionista ai followers

Gianni Sperti ha poi proseguito rivolgendosi direttamente ai followers che hanno colto l’occasione per fare polemica affermando che il suo pensiero è diverso da quello espresso da alcuni utenti. Ma non solo, Sperti ha poi voluto precisare che secondo lui questo non è il momento per fare polemica, soprattutto per rispetto della famiglia del Leader di Forza Italia.