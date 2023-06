Ilary Blasi non risparmia Enrico Papi: “Fa fatica a trattenersi, è mina vagante”

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi che è alla conduzione de L’Isola dei famosi, quest’anno ha in studio, come al solito due opinionisti, la riconfermata Vladimir Luxurya con la quale ha un ottimo rapporto tanto da frequentarsi anche fuori dal programma ed Enrico Papi che a, tratti, sembra anche che un po’ la infastidisca per i suoi atteggiamenti un po’ troppo esuberanti. Almeno questo è la sensazione che ha avuto il pubblico guardano il programma da casa. Ma ora lei ha rilasciato un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e canzoni in occasione della quale ha chiarito cosa pensa di Papi. Vediamo cosa ha detto.

Ilary Blasi: “Enrico Papi? Se accade qualcosa di inaspettato fatica a trattenersi”

Ilary Blasi, in occasione di un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e canzoni ha dichiarato cosa ne pensa di Enrico Papi: “Enrico viene dal mondo del gossip e se accade qualcosa di inaspettato fatica a trattenersi, ma in modo divertente”.

Dunque, ha lasciato intendere che a lei non dà affatto fastidio l’atteggiamento di Enrico Papi a differenza di quando conduce l’Isola dove, a volte, è sembrata un po’ irritata, invece ha detto: “Fossero questi gli imprevisti”.

Poi ha anche aggiunto che lui: “È una mina vagante, non sai mai cosa aspettarti”.

Il giudizio di Ilary Blasi su Vladimir Luxurya

Invece, a differenza di Enrico Papi sul quale ha, comunque, avuto parole positive ma è evidente che alcune cose di lui alla Blasi non piacciono, le parole che ha avuto su Vladimir Luxuria sono di tutt’altro genere tanto che le due si frequentano anche al di fuori del programma e la Blasi ha anche presentato il suo compagno, Bastian a Vladimir che ha molto apprezzato la scelta.

L’ex moglie di Francesco Totti ha detto così di Vladimir Luxurya: “Vladi è sul pezzo in modo incredibile … Ha la battuta arguta. Tiene le fila di tutto, conosce le dinamiche della storia”.

Poi, di come vive lei il programma, ha svelato: “Gli imprevisti mi divertono, non ho l’ansia” e poi ha aggiunto: “A me diverte che ognuno abbia il proprio carattere”.

Invece a proposito di ciò che può accadere: “Non sono per nulla rabbiosa, sono rilassata, non me la prendo mai …Non sono un tipo ansioso, non subisco lo stress delle lucina rossa accesa della telecamera”.