Isola dei Famosi, tutti senza parole per come Alvin ha salutato Ilary Blasi

Anche questa edizione de L’isola dei famosi è terminata e si vocifera che per la Blasi sia l’ultima.

In tanti hanno notato, al momento dei saluti, come Alvin ha salutato la conduttrice e con quelle parole che, più che altro, sono sembrate un addio.

Vediamo cosa ha detto Alvin.

Alvin saluta Ilary Blasi e le sue parole sembrano un addio

Al momento dei saluti, l’inviato de l’Isola, Alvin ha salutato, con queste parole, la conduttrice: “Quest’anno per l’ultima volta uscirò dalla palapa, ma prima di fare questo però voglio ringraziare quella che è stata la mia famiglia anche quest’anno per due mesi e mezzo, ringrazio Mediaset, Banijay e il calore del pubblico dall’Italia che si è fatto sempre sentire”.

E poi Alvin si è rivolto a Ilary e le ha detto: “Ma soprattutto cara Ilary grazie a te, venti anni fa volevamo fare dei programmi insieme, spesso la realtà supera i sogni e siamo riusciti a farne un po’, ti ringrazio Ilary è stato un viaggio meraviglioso. Ti voglio bene, ah ricordati sei la mia statua preferita”.

In tanti hanno interpretato questo saluto come un addio.

Intanto, Dagospia ha scritto che la Blasi è “naufragata” insieme al programma perchè “ha chiuso con il record negativo di share”.

Dagospia ha scritto: “Ilary è naufragata, il flop de L’Isola dei Famosi, che ha chiuso con il record negativo di share, può costare caro alla Blasi. C’è il rischio che venga fatta fuori da Mediaset per la prossima stagione, anche se la forte amicizia con PierSilvia Toffanin può salvarla”.

Il quotidiano Libero ha scritto: “Al di là del cast del programma ad aver deluso più di tutto è la conduzione, lo stile di Ilary incapace di gestire un format così complesso”.

Gian Maria Sainato attacca Vladimir Luxuria che rispone a tono

Gian Maria Sainato, durante l’ultima puntata è stato deriso da Marzo Mazzoli che all’indizio della Blasi su chi avesse vinto il televoto, “è una donna”, aveva risposto “Allora è Gian Maria!”. Poichè tutti avevano riso di quella battuta, Sainato ha scritto a Luxurya: “Ciao Vladimir. Ieri mi aspettavo da te un minimo di difesa quando Marco mi ha dato della “donna”. Non ho voluto dire nulla sia a lui che a te (era ormai inutile all’1.15 avrei solo rovinato l’atmosfera di festa per l’annuncio del vincitore poco dopo), ma ci tenevo a dirtela in privato questa cosa, che sono rimasto deluso da te. Tu che hai combattuto per anni e sai bene cosa significa la presa in giro per il proprio genere/ orientamento, sentirla dal vivo fa già male, in tv, umilia milioni di volte di più”.

E Vladimir gli ha risposto così: “Carissimo Gian Maria, intanto, mi ha fatto piacere conoscerti e mi hai molto divertita come naufrago. Sai bene quanto ci tengo a contrastare linguaggi e battute omofobe. In questo caso io ho avuto un’interpretazione diversa: i naufraghi erano indecisi se chi potesse ritornare fosse Alessandra o Helena… Ilary per dare l’illusione di aiutarli ha detto “è una donna”. Dire questo di certo non li aiutava a capire chi fosse tra le due e allora Marco ha detto “allora è Gian Maria!” come a dare una risposta surreale a un indizio inutile. Voglio rifiutarmi di credere che Marco ti definisca “donna” per il tuo orientamento sessuale con tutto il rispetto per le donne, e lo so bene io che invece mi in*azzo quando mi danno del maschio. Se invece già prima Marco to ha fatto battute omofobe fammelo sapere perché tutti vogliamo sapere la verità”.