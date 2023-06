Fedez mostra il tatuaggio di Vittoria, il web lo umilia, interviene il tatuatore: “Gli insulti sono giusti”

0 SHARES Condividi Tweet

Fedez mostra sui social il tatuaggio di Vittoria. Molti lo criticano, poi interviene il tatuatore e fa chiarezza.

Fedez, il noto rapper milanese riesce sempre a trovare il modo per stare al centro del gossip. Proprio in queste ore il marito di Chiara Ferragni è stato fortemente criticato per il nuovo tatuaggio che ha deciso di mostrare proprio sui social. Di che tatuaggio si tratta e per quale motivo Fedez è stato criticato? Facciamo un pò di chiarezza.

Fedez pubblica la foto di un nuovo tatuaggio

Fedez, il marito di Chiara Ferragni spesso finisce al centro del gossip. Proprio nelle scorse ore ha postato un tatuaggio, l’ultimo arrivato. Sappiamo bene che il corpo di Fedez è pieno di tatuaggi, ma il rapper ha deciso di sfruttare l’unico spazio libero presente sulla gamba per tatuarsi il ritratto della figlia Vittoria che ha compiuto 2 anni da poco. Si tratta di un ritratto della piccola Vittoria che è stato commentato ampiamente da follower e perlopiù haters che non hanno perso tempo per criticare il rapper. Sembra che in tanti non abbiano apprezzato il tatuaggio di Fedez e soprattutto non è stato capito il significato di quel disegno.

Commenti e critiche per Gabriele Anakin il tatuatore

Molti hanno attaccato il tatuatore, Gabriele Anakin, sostenendo che quest’ultimo non sia per niente professionale, visto il risultato. Dopo il clamore mediatico che ne è venuto fuori, a parlare è stato proprio il tatuatore, il quale ha pubblicato sul suo profilo TikTok un video spiegando che cosa è accaduto e perchè sembra che il tatuaggio sia stato fatto male, quando in realtà così non è.«Sono colui che ha osato tatuare “Vittoria brutta” a Fedez”, ha detto il tatuatore Gabriele Anakin. “La foto del tatuaggio è terribile, è vero. Quindi mi becco tutti gli insulti e alzo le mani. Ma vi posso assicurare che non era così brutto. Io fino a oggi nella mia vita non ho mai avuto rimpianti. Oggi il mio rimpianto più grande è aver airdroppato la foto di quel tatuaggio a Federico». Un lungo sfogo quello di Gabriele che è andato avanti parlando di questo tatuaggio così tanto criticato.

Il tatuatore interviene sui social per dire la verità sul tatuaggio

«La foto è stata fatta subito dopo aver fatto il tatuaggio e per chi non lo sapesse, il tatuaggio appena fatto gronda di sangue, è rosso, gonfio e fa schifo. Semplicemente andavamo di corsa, abbiamo fatto questa foto e lui l’ha condivisa. Non sono dispiaciuto tanto per la me**a che ho preso, ma per il fatto che sono consapevole che il tatuaggio sia bello. Ringrazio Federico che ha capito la situazione e senza che gli dicessi niente ha pubblicato nelle sue Instagram stories il tatuaggio effettivo». Insomma, è stato semplicemente un errore di Fedez nell’aver voluto pubblicare la foto troppo presto.