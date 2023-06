Amici Full out, Cricca e Angelina parlano alle spalle della Celentano, al web non sfugge, i commenti

0 SHARES Condividi Tweet

Amici Full out, grande successo per questo speciale del programma di Maria De Filippi. Protagonisti della puntata Angelina Mango e Cricca.

Nella serata di ieri, martedì 20 giugno è andata in onda una puntata speciale di Amici, il programma condotto da Maria De Filippi. Si è trattato di Amici Full Out, un evento registrato dolo qualche giorno fa, esattamente l’11 giugno in occasione del Rock in Roma. Ne è venuto fuori un retroscena su Angelina e Cricca. Ma cosa si sono detti i due?

Amici Full Out, speciale del programma condotto da Maria De Filippi

Ieri, martedì 20 giugno è andato in onda Amici Full Out, ovvero un evento che è stato registrato esattamente lo scorso 11 giugno e che ha avuto un grande successo. I fan di questa trasmissione hanno avuto modo di poter rivedere ed applaudire i loro beniamini. I protagonisti di questa puntata sono stati sostanzialmente Angelina Mango e Cricca. I due ad un certo punto hanno dato vita ad una gag che è diventata virale sui social, proprio mentre la maestra Celentano parlava con il suo pubblico. Ma cosa si sono detti i due?

Cricca e Angelina Mango protagonisti di una gag che non passa inosservata

Cricca e Angelina proprio alle spalle della maestra Celentano, hanno fatto un pò di gossip e questa scena non è passata inosservata al pubblico di Canale 5. Immediatamente sui social in molti hanno notato questa scena ed hanno commentato, utilizzando delle bellissime parole nei confronti dei due ex allievi di Amici. “Comunque Cricca e Angelina sono due comare, mi dispiace non aver visto nulla della loro amicizia“. Questo il commento di un utente social apparso sui social e non è stato il solo.

Il gesto di Cricca per Angelina

Molti utenti hanno infatti commentato il gesto di Cricca. Quest’ultimo si è reso protagonista di un momento molto “romantico”. Cricca infatti, avendo notato che Angelina sentiva freddo, le ha dato la sua giacca per coprirsi. La puntata di Amici full out è stata un grande successo e come abbiamo già avuto modo di anticipare, i fan degli ex allievi hanno avuto la possibilità di rivedere i loro beniamini.