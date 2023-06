Sanremo 2024, appena vengono fuori i nomi delle co-conduttrici, il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

Possibili indiscrezioni sul prossimo Festival di Sanremo 2024. Adesso spuntano i nomi delle due co-conduttrici che potrebbero arrivare al fianco di Amadeus.

Nonostante manchino ancora diversi mesi all’inizio della kermesse canora più importante d’Italia, in questi giorni se ne sta iniziando già a parlare e con tanta insistenza. Dopo le parole di Amadeus, che sarà al timone del Festival per il quinto anno consecutivo, che ha annunciato tante novità, tra cui un nuovo regolamento, adesso spuntano altre indiscrezioni. Nello specifico si è diffuso uno scoop che riguarderebbe le co-conduttrici che potrebbero calcare il palco dell’Ariston a Sanremo 2024.

Sanremo 2024, nuove indiscrezioni sulla manifestazione canora più importante d’Italia

Sanremo 2024, nuove indiscrezioni in arrivo in queste ore e che riguarderebbero le co-conduttrici che potrebbero calcare il palco dell’Ariston il prossimo mese di febbraio. Proprio in queste ore si sta parlando delle possibile co-conduttrici ovvero due donne che al momento sarebbero in lizza. Parliamo di Andrea Delogu ed Ema Stokholma, entrambe note conduttrici televisive e radiofoniche e molto amate dal pubblico italiano. Proprio per questo motivo, in molti sono rimasti piuttosto felici di sapere che le due potrebbero approdare sul palco dell’Ariston al fianco di Amadeus.

Ecco le possibili co-conduttrici

Ovviamente si tratta di indiscrezioni e non di notizie certe. A lanciare la notizia il profilo Cinguetterai, che ha condiviso lo scoop lanciato dalla rivista Domani. Tantissimi i commenti arrivati sotto al post. “Sarebbero super adatte e mi auguro che possano essere loro”, “Finalmente”, “Sarebbe meraviglioso”, “Ma magari!” e ancora “Faccio il tifo assolutamente”. Questi alcuni dei commenti che sono apparsi sotto al post. Di certo ancora mancano diversi mesi e di conseguenza è normale che non ci possano essere notizie certe, ma solo tante indiscrezioni. Altre ne arriveranno nelle prossime settimane, ma una cosa è certa, ovvero che la macchina operativa del Festival è già al lavoro.

Le ultime novità annunciate da Amadeus

Nei giorni scorsi, Amadeus è stato ospite al Tg1 Mattina estate, condotto da Giorgia Cardinaletti. Il conduttore ne ha approfittato per confermare che questa però, sarà l’ultima edizione da lui condotta. Poi ha aggiunto che non sarà l’ultima in assoluto, visto che non ha escluso che dopo una pausa, potrebbe tornare sul tanto ambito palco dell’Ariston.