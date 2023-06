Oggi è un altro giorno, Serena Bortone prima resta senza parole poi blocca il suo ospite: “Non parlare così”

0 SHARES Condividi Tweet

Serena Bortone conduce una nuova puntata di Oggi è un altro giorno e ospita Massimo Ghini. La conduttrice ad un certo punto costretta a bloccare l’attore.

Continua la programmazione di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone che va in onda tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 14.00. Sono già ultimi giorni per la conduttrice, visto che il programma ben preso andrà in vacanza e stando a quanto è emerso, non tornerà il prossimo anno. Nel corso della puntata andata in onda oggi, mercoledì 21 giugno 2023, la conduttrice si è trovata costretta a interrompere il suo ospite. Ma per quale motivo? Cosa è accaduto?

Oggi è un altro giorno, continua la programmazione della trasmissione di Rai 1

Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone continua ad andare in onda. Si tratta di uno dei programmi più amati di Rai 1, anche se in base a quanto è emerso, il prossimo anno non tornerà in onda ma sarà sostituito da un’altra trasmissione. Serena Bortone, anche oggi mercoledì 21 giugno ha condotto una nuova puntata del suo programma ed ha avuto modo di ospitare come sempre diversi noti personaggi del mondo dello spettacolo.

Massimo Ghini ospite di Serena Bortone

Uno di questi è stato lui, Massimo Ghini, il quale si è raccontato e lo ha fatto senza mezzi termini.“Sono sempre stato uno molto attento all’etica, pago le tasse e non faccio contratti in nero”, ha confessato l’attore. Le sue parole però non sono piaciute alla conduttrice, che è rimasta parecchio perplessa ed è per questo subito intervenuta per fare dei chiarimenti. “Ma questo dovrebbe essere normale”, ha subito replicato la Bortone. L’ospite a quel punto ha confermato che si dovrebbero essere normali, ma solo in un paese perfetto. Anche in questo caso la Bortone ha voluto replicare ulteriormente.

Il botta e risposta tra la conduttrice e l’attore

“Nel Paese dei campanelli pagare la tasse e non lavorare in nero è normale, ma qui da noi bisogna fare attenzione perchè c’è quasi una sorta di tendenza nel DNA italiano di cercare, qualche volta, di non rispettare le regole”. Queste le parole di Massimo Ghini, che ha scatenato la replica della Bortone. “Però noi che siamo sul servizio pubblico dobbiamo dire che la normalità è pagare le tasse”, ha replicato la conduttrice aggiungendo ancora “Quello che stiamo dicendo non è niente di autoassolutorio“. Insomma, un botta e risposta tra la Bortone e il suo ospite che di certo non è passato inosservato al pubblico di Rai 1.