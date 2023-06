Arisa, il suo ex Andrea Di Carlo a cena con Anna Pettinelli, esplode il gossip

0 SHARES Condividi Tweet

Smacco da parte dell’ex Andrea Di Carlo per Arisa. Il manager paparazzato insieme ad una donna nota del mondo dello spettacolo.

Arisa, la nota cantante italiana ed anche una delle protagoniste indiscusse di Amici di Maria De Filippi degli ultimi anni in queste ore è finita al centro del gossip, seppur indirettamente. Sappiamo tutti che fino a qualche tempo fa, la cantante stava insieme al noto manager Andrea Di Carlo, con il quale poi le cose non sono andate benissimo, tanto da arrivare alla rottura. In queste ore, il manager sarebbe finito al centro di un gossip, perchè paparazzato in compagnia di una donna piuttosto nota e famosa. Di chi si tratta?

Andrea Di Carlo paparazzato insieme ad una donna famosa

Arisa e Andrea Di Carlo sono stati insieme per diverso tempo, poi è arrivata la rottura che è stata anche piuttosto mediatica. Per diverso tempo i due se ne sono detti di santa ragione, sia in tv che attraverso i social. Ad ogni modo, a distanza di un pò di tempo, Andrea e Arisa sono andati avanti con le loro vite. Proprio in queste ore Andrea è finito al centro del gossip per via di una paparazzata. Il manager è apparso, infatti, in compagnia di una donna piuttosto nota nel mondo dello spettacolo e della televisione italiana. Stiamo parlando di Anna Pettinelli.

Le foto su Novella 2000

Proprio sull’ultimo numero del magazine Novella 2000, sono state pubblicate delle foto di Andrea Di Carlo, il quale è stato paparazzato insieme alla Pettinelli. I due si sarebbero incontrati ed avrebbero trascorso una serata insieme a cena, in un noto ristorante. Sul settimanale di gossip sono apparse anche delle foto che testimoniano proprio questo incontro. Qualcuno ha ipotizzato che possa essersi trattato di un incontro di lavoro visto che Andrea è il manager di diversi personaggi famosi. “I più maliziosi dicono che non si tratterebbe di lavoro, o forse non solo di lavoro…”, si legge sul settimanale.

Di Carlo e Pettinelli, che smacco ad Arisa

Una cosa è certa, ovvero che secondo il settimanale i due pare fossero piuttosto affiatati ed intimi, tanto da portare a pensare ad un incontro non di natura professionale.“Di Carlo sembra aver trovato una nuova sintonia con Anna Pettinelli…”, si legge ancora nell’articolo in questione. Se così dovesse essere, si tratterebbe di uno smacco nei confronti di Arisa, visto che ha condiviso con la Pettinelli anche un’esperienza ad Amici. Nell’articolo di Novella 2000, viene infatti citata anche la stessa Arisa.Vita nuova un po’ per tutti, tranne che per Arisa, che ad oggi è ancora single, ma in questo movimento chissà che anche lei non si innamori di nuovo…”.