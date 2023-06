Tu si que vales, Maria De Filippi chiama Luciana Littizzetto e Rita Dalla Chiesa commenta al veleno

0 SHARES Condividi Tweet

Cominciano a diventare noti, con qualche certezza in più, anche se non c’è ancora alcuna ufficializzazione che ci sarà tra pochi giorni, a luglio, i nomi che faranno parte dei vari programmi televisivi della prossima stagione e quelli che, al contrario sono stati fatti fuori.

Da qualche ora, sta circolando la notizia che Maria De Filippi, per Tu si que vales, avrebbe scelto di avere nel programma, tra i giudici, accanto a Rudy Zerbi, Gery Scotti e al giudice popolare Sabrina Ferilli, per sostituire Teo Mammuccari che, pare, abbia lasciato il programma, Luciana Littizzetto che , come tutto ormai sanno, ha lasciato Rai tre insieme a Fabio Fazio ed è approdata a Discovery.

Dopo che è iniziata a circolare questa notizia, Rita dalla Chiesa ha mostrato tutto il suo disappunto di aver a Mediaset Luciana Littizzetto. Vediamo cosa ha detto.

Rita Dalla Chiesa non vede di buon grado la scelta di Maria De Filippi

Dopo che Maria De Filippi ha scelto di avere nel programma del sabato sera di Canale 5, Tu si que vales, Luciana Littizetto, Rita dalla Chiesa ha espresso la sua opinione che non è stata per nulla entusiasta. Infatti, La giornalista, ex moglie del compianto Fabrizio Frizzi ha scritto così in un post sui social: “Non giudico, ognuno è libero di fare ciò che vuole. Felice che approdi a Mediaset. Sarà importante però la coerenza che dimostrerà, ricordandosi di tutte le battute che hanno fatto in questi anni sul presidente Silvio Berlusconi. Se la notizia fosse vera, infatti, andrebbe a lavorare a casa sua”.

La reazione di Sabrina Ferilli

Anche Sabrina Ferilli, che da diversi anni è il giudice popolare a Tu si que vales, dopo aver preso il posto di Mara Venier, ha voluto commentare la notizia della new entry Luciana Littizzeto ma lo ha fatto con uno spirito completamente diverso da quello di Rita Dalla Chiesa, infatti in tono ironico e diretto e molto probabilmente felice di avere nella squadra la Littizzetto, ha commentato così: “Speriamo che il piccoletto lo rifilino a lei”, alludendo a Giovannino, il personaggio vestito di rosso che, ad ogni puntata, da del filo da torcere alla Ferilli.