Marco Mazzoli: “Helena ha problemi” e lei risponde: “Confermo”

Marco Mazzoli, vincitore de L’isola dei famosi di questa edizione, appena è tornato in Italia ha rilasciato diverse interviste e in una di queste ha parlato, tra le altre cose, della naufraga Helena dicendo di lei che è una che ha problemi e la donna gli ha dato ragione. Vediamo cosa è successo.

Marco Mazzoli: “Helena ha problemi”

Marco Mazzoli, dopo aver vinto L’Isola dei famosi, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della sera in occasione della quale, ha parlato della sua esperienza. Mazzoli, ha definito stare sull’isola “un’esperienza straordinaria ma che non rifarei più”.

Il conduttore de “Lo Zoo di 105” su Radio 105, ha detto: “Mi ci sono ritrovato per errore, l’ho fatto per il mio amico e collega di radio, Paolo Noise, che poi è dovuto rientrare in Italia per un problema di salute. E lui mi ha chiesto di restare. I primi 3 giorni volevo fuggire e le prime 5 settimane ho fatto di tutto per andarmene e farmi cacciare via. Poi alla fine ho ceduto. Non so cosa sia scattato, ma mi sono tolto la tuta da supereroe che indosso in radio, per avere l’immagine di cattivone, ed è vento fuori il vero Marco, orso, timido gentile. E alla fine è andata bene.

Poi, dopo aver parlato dei vari naufraghi, è stata la volta di Helena Prestes della quale ha detto: “Ho provato ad andarle incontro, ma alla fine avevano ragione gli altri naufraghi: è una persona davvero problematica”.

E poi del motivo per il quale ha vinto lui, ha detto: “Perché è venuto fuori il vero Marco, bonaccione, gentile che si commuove e non quello “cattivo” dello “Zoo”.

Helena replica a Mazzoli: “Confermo, avevo problemi seri”

Helena Prestes, dopo aver letto l’intervista di Marco Mazzoli che l’ha definita una persona problematica ha replicato così sul suo profilo di Instagram: “Confermo: lui mi ha conosciuto all’Isola e sull’Isola ho avuto dei problemi. Dall’inizio mi hanno nominato, lo hanno fatto sei volte e sono rimasta. Non andava bene la testa e non andava bene il fatto che la fame sia stato il mio peggior nemico. E lui lo sa, ma sono sicura che non mi conosce nella vita reale”.

E poi ha continuato: “Ora non è il momento di fare zizzania, tranquillizzatevi, io gli voglio bene. Ha sempre avuto il supporto per andare in finale, i miei problemi erano molto seri”.