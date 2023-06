Vasco Rossi commenta una foto di Victoria dei Maneskin e i fan gli si rivoltano: «È una ragazzina, tu hai 70 anni, vergognati»

0 SHARES Condividi Tweet

Vittoria dei Maneskin è sempre molto attiva sui social e, spesso, pubblica delle sue foto che i fan apprezzano molto. Ma qualche ora fa ad apprezzare una sua foto non è stato un fan qualunque bensì Vasco Rossi che ha fatto un commento ad una foto che, però, non è piaciuta affatto ai suoi fan e, per questo, lo hanno bacchettato anche molto duramente. Vediamo come ha commentato lui e cosa gli hanno detto i suoi fan.

Vasco Rossi commenta una foto di Vittoria dei Manekin con uno “Slurp”

Vittoria dei Maneskin, qualche ora fa, ha postato una sua foto che la ritrae in costume da bagno, e precisamente in bikini con i colori del Brasile, giallo e verde.

Vasco Rossi, sotto questa foto che ha ricondiviso, ha aggiunto un commento «Slurp! 🔥».

I fan si rivoltano contro Vasco Rossi.

Ai fan questo commento del cantautore non è per nulla piaciuto e lo hanno criticato tantissimo, infatti gli hanno scritto così: «Hai 71 anni, non ti vergogni?» e anche: «Vasco, ma potrebbe essere tua nipote» poi c’è qualcuno che gli ha anche scritto: «Caro Vasco, è finito il tempo delle mele».

Invece, al momento, i due diretti interessati, Vittoria e Vasco Rossi, non hanno commentato in alcun modo.

Nel frattempo, Vasco Rossi, è arrivato in Sicilia, a Palermo per i suoi concerti e ha detto così: “Siamo a Palermo, quanto amo la Sicilia, i siciliani e le… siciliane. Non vedo l’ora di farvi vivere lo spettacolo più potente ed emozionante al mondo. Palermo spogliami!”. Vasco Rossi terrà due concreti allo stadio Barbera oggi, giovedì 22 luglio e venerdì sera.

Vasco Rossi ha scritto così su Instagram: “Ho provato una grande emozione quando sono atterrato a Palermo perché erano veramente tanti anni che non venivo e ho dei ricordi bellissimi, mi sono tornati tutti in mente proprio mentre ho visto lo straordinario panorama della montagna che è di fronte all’aeroporto e adesso sto andando all’albergo. Sono veramente felice di essere tornato in questa città straordinaria che sento incredibilmente molto familiare”.

E poi ha continuato: “Già all’aeroporto le persone, i siciliani sono veramente un popolo straordinario perché hanno una loro grande vita e grande serietà e sento sempre un grande affetto quando arrivo in questa isola straordinaria. Ce la metterò tutta ragazzi, per farvi divertire e portare un po’ di gioia”.