Ilary Blasi, litiga in camerino con la truccatrice: «A me non interessa nulla» e il video diventa subito virale

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi ha da poco terminato questa edizione, la 17esima dell’Isola dei famosi e, al momento, non si sa ancora se ce ne sarà un’altra ancora per lei oppure no. Terminata la fatica, salutato e ringraziato tutti, a cominciare da Alvin con il quale per scherzo o per verità si sono beccati anche in questa edizione, Ilary Blasi ha postato un video sui social che la ritrae a rimproverare le sue truccatrici, ree di volersi fare selfi piuttosto che prendersi cura di lei. Il video, che è tutto da ridere, è stato postato dalla stessa Ilary a dimostrazione che si trattava solo ed esclusivamente di un siparietto divertente. Vediamo cosa è successo.

Il video di Ilary Blasi della lite con le sue truccatrici

Ilary Blasi ha postato sui social un video che la ritrae in camerino con le sue truccatrici che non vogliono prendersi cura di lei perchè, piuttosto, sono intente a farsi dei selfie. La truccatrice scrive sui social a corredo dei video: «Noi in camerino ci rifiutiamo di preparare Ilary Blasi», poi si sente la Blasi che urla: «Ma me la fai la base o no?», e le due donne le rispondo che deve aspettare perchè sono occupate a farsi un video e poi si sente la Blasi che grida: «A me non me ne frega un c***».

Le due donne, incuranti delle urla della Blasi, continuano a divertirsi mentre, in sottofondo si sente Ilary che grida sempre di più.

Le tre donne si sono moto divertite, tanto che è stata la stessa Ilary a mettere questa storia sui social.

Ilary Blasi a rischio per la prossima edizione de L’Isola dei famosi.

Dagospia ha fatto sapere che quest’anno il programma è stato un flop e, per questo, non si sa se la prossima edizione sarà di nuovo affidata alla Blasi. Dagospia ha scritto così: “Ilary è naufragata. Il flop de L’Isola dei Famosi, che ha chiuso con il record negativo di share, può costare caro alla Blasi. C’è il rischio che venga fatta fuori da Mediaset per la prossima stagione, anche se la forte amicizia con PierSilvia Toffanin può salvarla”.

Vedremo cosa accadrà l’anno prossimo.