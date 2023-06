Paolo Bonolis e la storia con la giovane collaboratrice, esplode il gossip, chi interviene per dire tutta la verità

0 SHARES Condividi Tweet

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono separati e hanno ufficializzato la notizia concedendo un’intervista esclusiva al magazine Vanity Fair.

Ma in queste ore stanno girando voci insistenti su una relazione che Bonolis avrebbe avuto con una sua giovane collaboratrice. Vediamo di che si tratta.

Paolo Bonolis ha avuto una storia con una giovane collaboratrice

Il settimanale Oggi ha lanciato una bomba su Paolo Bonolis.

Infatti, si legge così: “Bonolis, dispiaciuto per le voci sulla storia con la giovane collaboratrice, soffre per la fine del matrimonio”.

Ma il giornalista Alberto Dandolo ha negato che la storia con la giovane collaboratrice sia vera e ha affermato, piuttosto, quanto Bonolis stia soffrendo per la fine del suo matrimonio: “Paolo Bonolis soffre per la fine del suo matrimonio”. E poi: “A Oggi risulta invece che il noto conduttore abbia il cuore assolutamente libero e che nutra ancora un profondo sentimento per Sonia”, per poi continuare così: “Chi lo conosce bene sa che ha lottato fino all’ultimo per salvare il suo matrimonio e che la scelta di concluderlo non sia partita da lui”.

Paolo Bonolis nell’intervista a Vanity Fair: “Non è stato facile accettare la fine del mio matrimonio”.

Paolo e Sonia hanno scelto il magazine Vanity Fair per ufficializzare la fine del matrimonio ed è emerso con evidenza che sia stata la Bruganelli a volere la separazione. Bonolis, durante l’intervista, ha avuto modo di dire: “Non è stato facile accettarlo, ero dispiaciuto, ovvio” per poi subito dopo dichiarare: “Però non è pensabile che la vita degli altri debba per forza corrispondere sotto ogni aspetto alla tua. Se prende altre traiettorie e ha altri obiettivi, vanno considerati, soprattutto se parliamo di una persona alla quale si vuole bene”.

Invece, la Bruganelli ha detto: “Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia”. E poi, ancora: ” Quando ci siamo fidanzati io avevo 23 anni, non ero ancora laureata, lui era un uomo. Soltanto con il tempo e di fronte a certe circostanze abbiamo preso coscienza delle nostre differenze. Per esempio, Paolo è sempre stato molto romantico e molto passionale, al contrario di me che non lo sono affatto”.