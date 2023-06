Giorgia Soleri al veleno contro Damiano: “Aspetto qualcuno di affidabile”, il web le risponde e la umilia

0 SHARES Condividi Tweet

Giorgia Soleri e Damiano si sono lasciati, forse nel peggior dei modi e cioè a seguito di un tradimento, in questo caso, di lui. Ma i fans stanno rimanendo straniti dalla reazione di Giorgia che, pur avendo sempre sostenuto l’amore libero, ora sembra molto piccata dal tradimento. Ma andiamo per ordine e vediamo prima cosa lei ha scritto sui social contro Damiano e poi le reazioni dei fans.

Giorgia Soleri battuta contro l’ex: “Aspetto qualcuno di affidabile”

Giorgia Soleri è rimasta molto male per il tradimento di Damiano e questo ha stupito tutti visto che lei aveva sempre sostenuto l’amore libero. Che stia soffrendo o, quanto meno che l’abbia fatta stare male che Damiano l’abbia tradita, è evidente da come sta reagendo e, soprattutto da quello che ha scritto sui social.

Infatti, ha scritto questo post: “Aspetto qualcuno di affidabile”.

Post diametralmente opposto a ciò che scriveva un pl di tempo fa del fidanzato: “Mi sento fortunata per averlo al mio fianco, per la persona che è, per il suo supporto, per ciò che ogni giorno imparo da lui, per il tipo di rapporto che abbiamo e per tante altre cose”

Già allora i fans le rispondevano così: “Invece di trovare supporto e affidabilità nella tua relazione, potresti aver avuto a che fare con partner che non sono in grado di prendersi cura di te e sono a malapena in grado di autogestirsi”.

Le reazioni dei fans a questo post contro Damiano

Dopo il post di Giorgia Soleri che tutti hanno intrepretato fosse contro Damiano, i fans le si sono rivoltati contro e le hanno scritto così: “Anche lei giustamente rosica per le corna” o anche: “Giorgia Soleri è la coerenza in persona! Il fatto che un rapporto possa finire, non legittima uno dei due a sputare nel piatto in cui si è ingordamente ingozzato e fatto anche la scarpetta con il dito. Fin quanto porta acqua e visibilità al proprio mulino tutto ok, poi è la fine”.

E anche: “Giorgia Soleri ci ha fatto un p*****e sull’amore libero e sul fatto che chi si indigna per il tradimento di Damiano non capisce nulla di come gira il mondo, ma a quanto pare, pure lei ora sta rosicando per le corna, GIUSTAMENTE”.