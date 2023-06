Alessandro Cecchi Paone, finita l’isola, lancia una bordata a Ilary Blasi: «Non ha capito»

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandro Cecchi Paone, che è stato sull’Isola in qualità di naufrago insieme al suo giovanissimo compagno, Simone, ha lasciato l’Isola quando gli è stato detto che non poteva più partecipare in coppia ma da solo a seguito dell’infortunio avuto da Simone. Lui non ha accettato questa condizione e ha lasciato l’Isola insieme a Simone. Ma oggi che l’Isola è finita, ha lanciato una frecciatina velenosa o, più che altro, un’accusa, alla Blasi dicendole che non ha capito l’amore che lo lega a Simone.

Vediamo che parole ha usato il giornalista contro Ilary Blasi.

Alessandro Cecchi Paone diretto contro Ilary Blasi: «Non erano quelli i patti»

Alessandro Cecchi Paone è tornato a parlare dell’Isola e della sua scelta di tornare prima del tempo in Italia lasciando a metà il gioco dopo che la produzione gli aveva detto che avrebbe dovuto continuare a giocare non più in coppia con il compagno Simone bensì da solo.

Cecchi Paone ha detto a questo proposito rilasciando un’intervista al settimanale Mio: «Com’è finita con Ilary Blasi? Mi è dispiaciuto che lei non riusciva a capire che per me l’amore per il mio compagno è la cosa più.

E, ancora: “Lei pensava che fosse una delle cose che inventano gli autori per far parlare del programma».

Ma poi ha anche continuato: «Ma non è così. Quando Ilary ci ha poi visti in trasmissione ha compreso il nostro amore e non ha osato dire più nulla. Siamo stati invitati come coppia e abbiamo detto: “insieme entriamo e insieme usciamo”. E così è stato». Invece, ha avuto belle parole a proposito della reazione che Ilary Blasi ha avuto rispetto alla bambina di Simone, Melissa e ha detto: «Si è comportata da mamma capendo la delicatezza della situazione del mio compagno».

Alessandro Cecchi Paone contro Enrico Papi: “Per il ruolo di opinionista è stato inadatto”

Un lettore ha scritto così ad Alessandro Cecchi Paone su Enrico Papi: “Vorrei il suo parere su Enrico Papi, Io ho seguito L’Isola dei Famosi dove, come lei sa bene essendo stato tra i concorrenti, lui fa l’opinionista. L’ho trovato sinceramente inadatto al compito perché si vede che è adatto a condurre. Nel salotto della Blasi mi è sembrato un leone in gabbia”.

Alessandro Cecchi Paone gli ha risposto così: “Ha ragione, Enrico Papi non è a suo agio e non per colpa di qualcuno, ma per il ruolo inadatto da opinionista in un programma non suo. Oppure può essere l’occasione per ricominciare con Mediaset”.