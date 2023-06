Paolo Ruffini su Diana Del Bufalo “Incredibile il modo in cui mi ha lasciato”

0 SHARES Condividi Tweet

Paolo Ruffini a distanza di anni parla della fine della relazione con Diana Del Bufalo. Ecco le parole dell’attore toscano.

Paolo Ruffini, noto conduttore e attore è tornato a parlare in questi giorni di tanti argomenti, passando dalla vita professionale a quella privata. Nel corso di un’intervista che ha rilasciato in questi giorni Paolo ha anche parlato della sua relazione con Diana Del Bufalo e soprattutto della fine di questa storia avvenuta a fine 2019. Ma vediamo nel dettaglio cosa ha riferito il conduttore.

Paolo Ruffini parla della fine della storia con Diana Del Bufalo

Paolo Ruffini, noto attore e conduttore televisivo, in questi giorni è tornato a parlare della fine della storia d’amore con Diana Del Bufalo. I due sono stati insieme 4 anni, poi nel 2019 è arrivata la rottura che non è stata semplice per nessuno dei due. A parlarne in passato è stata proprio l’attrice 33enne che inizialmente ha confessato di aver tanto sofferto per la fine di questa storia. Adesso, a distanza di anni a parlare è stato l’attore nel corso di un’intervista che ha rilasciato al magazine Oggi.

L’attore toscano per la prima volta da la sua versione sulla rottura con l’attrice

Forse per la prima volta l’attore ha dato la sua versione dei fatti, dicendo di essere stato lasciato in modo anche piuttosto sorprendente. Sarebbe stata proprio Diana una sera a cena a comunicare a Paolo non di non voler più continuare questa relazione.“Sì, stata una storia d’amore bella e semplice. La cosa incredibile è che un giorno siamo andati a cena e lei mi ha detto semplicemente: ‘Non me la sento più di stare insieme a te’. Io ho accettato ed è finita. Siamo stati molto male entrambi”. Questa la versione di Paolo che ha parlato ancora della sua ex, riservandole delle belle parole di affetto e stima.

La confessione dell’attore toscano

“Penso che sia una ragazza fantastica e sono felicissimo che stia coronando quello che mi aveva sempre detto, ovvero fare musical. Sono andato a vederla in ‘7 spose per 7 fratelli’ portandole un bel mazzo di fiori e lei ha apprezzato. So che è fidanzata, sono contentissimo”. Queste ancora le parole di Paolo.