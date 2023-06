Oggi è un altro giorno, Pingitore e Scanu scontro in diretta, interviene la Bortone: “Ora basta”

0 SHARES Condividi Tweet

Pingitore e Scanu, è scontro ad Oggi è un altro giorno. Cala il gelo, la Bortone costretta ad intervenire per sedare gli animi. Ma cosa è accaduto?

Anche nella giornata odierna è andata in onda una nuova puntata di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone ed in onda su Rai 1. Improvvisamente in puntata è accaduto qualcosa che di certo non è passato inosservato. Il tutto si è verificato nel momento in cui in studio è approdato Pier Francesco Pingirore, il quale ha parlato della sua carriera ed anche del progetto di riportare il programma Bagaglino in Rai. Nervi tesi, dopo l’intervista di Valerio Scanu che è andato contro l’ospite. Ma vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

Oggi è un altro giorno, gelo in studio

Oggi è un altro giorno, il programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone continua ad andare in onda seppur per pochi giorni, prima di andare in vacanza. Nel corso della puntata di oggi, giovedì 22 giugno in studio è arrivato Pier Francesco Pingitore, il quale si è raccontato e lo ha fatto senza minimi termini. Pingitore ha parlato così della sua carriera e della volontà di riportare lo storico programma Bagaglino sui canali Rai. Questo, nel corso di una chiacchierata con la conduttrice.

Serena Bortone ospita Pier Francesco Pingitore

Ad un certo punto, è intervenuto Valerio Scanu, che come ben sappiamo è uno degli affetti stabili del programma, il quale è andato contro l’ospite. In studio si sono vissuti attimi di gelo, tanto che la Bortone è subito intervenuta per cercare di calmare gli animi.”Io vorrei fare il Bagaglione”, ha detto Pingitore, parole alle quali hanno fatto seguito quelle della conduttrice che ha detto “Mettete pure i ballerini maschi belli, così siamo contente anche noi”. Pingitore a quel punto ha replicato dicendo “Ma certo, indicamene qualcuno. Dipende dalle gerarchie Rai e se vogliono accogliere il mio spettacolo, questa mia proposta che riecheggi un pò ciò che abbiamo fatto”.

Scanu interviene e l’ospite si indispettisce

Sul finire dell’intervista, poi, la Bortone rivolgendosi al suo ospite ha detto “Come si dice? In bocca al lupo”. La risposta di Pingitore è stata la seguente, ovvero “Crepi il lupo“. La giornalista ha poi detto “Ma si dice crepi o viva?“. Pingitore ha poi aggiunto “Crepi, io odio quelli che dicono viva”. In questo botta e risposta è intervenuto Valerio Scanu, che ha voluto dire il suo pensiero. “Perchè si dice che il lupo prende il cucciolo in bocca”. A quel punto Pingitore piuttosto infastidito avrebbe replicato “Queste se le inventano, mamma mia, possibile che per 3mila anni si è detto crepi e ora si è scoperto che il lupo adesso prende il cucciolo in bocca etc”. Calato il gelo, la Bortone ha cercato subito di chiudere questa discussione, dicendo “Ok ok dai dai basta. Scanu si è giocato la possibilità di andare al Bagaglino”.