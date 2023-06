Unomattina, Flavio Insinna gela tutti: “Hanno fatto un errore quando mi hanno scelto”

0 SHARES Condividi Tweet

Flavio Insinna a Unomattina estate, arriva la confessione clamorosa. “Hanno fatto un errore scegliendomi”, ecco a cosa si riferiva.

Nel corso della puntata di Unomattina Estate, andata in onda oggi giovedì 22 giugno i conduttori ad un certo punto si sono collegati con Flavio Insinna. Il conduttore de L’Eredità si è collegato con Unomattina Estate, in diretta da Macerata proprio nella seconda parte della trasmissione per parlare di Musicultura 2023. Insinna sarà proprio alla conduzione di questo programma, insieme a Carolina Di Domenico. Ebbene, Flavio ad un certo punto si è lasciato andare ad una battuta che di certo non è passata inosservata. Ma cosa ha riferito?

Unomattina estate, Serena Autieri intervista Flavio Insinna

Flavio Insinna è intervenuto nel corso della puntata di Unomattina Estate, andata in onda oggi giovedì 22 giugno. Nella seconda parte della puntata, la conduttrice Serena Autieri si è collegata con il conduttore de L’Eredità in diretta da Macerata per parlare di un evento del quale sarà protagonista. Stiamo parlando di Musicultura 2023, il programma che lo vede alla conduzione insieme a Carolina Di Domenico. A proposito della conduzione che gli è stata affidata, Insinna ha fatto una battuta che ha fatto sorridere tutti quanti “Hanno commesso un errore scegliendo me”.

La battuta del conduttore de L’Eredità non passa inosservata

Anche la collega Carolina, così come Serena sono scoppiate a ridere. “Avevano già provato qualche anno fa a farmi condurre Musicultura ma, fortunatamente per loro, in quel periodo stavo lavorando e non potevo“. Con queste parole Flavio ha scherzato con Serena, che è rimasta piuttosto colpita dalla location. “Che meraviglia questo bellissimo teatro all’aperto che è ormai diventato uno dei simboli di Macerata“.

Il nuovo impegno televisivo di Insinna

Parlando con Insinna, poi Serena gli ha detto “Sei li per la prima volta“. Il conduttore de L’Eredità non ha potuto non fare dell’ironia al riguardo dicendo “Esatto, quest’anno agli organizzatori è andata male. Scherzo ovviamente: per me è un grande privilegio essere qui”. Anche Carolina Di Domenico è intervenuta in questo scambio di battute e si è detta onorata di essere stata scelta per la conduzione di Musicultura 2023.