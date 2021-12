Arisa, l’ex Andrea Di Carlo posta un video, Stefania Orlando commenta e tutto il web resta senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Arisa ha vinto Ballando con le stelle e, anche se qualcuno ha sostenuto che non lo meritasse, a cominciare dalla presidentessa di giuria Carolyn Smith come anche dal giurato Fabio Canino, lei si sta gustando questa vittoria e anche una probabile storia d’amore nascente con il suo insegnante di ballo, Vito Coppola.

Nessuno dei due si sbilancia su questo nuovo amore ma, pare, dalle frasi sibilline che entrambi postano sui social, che qualcosa di tenero ci sia.

L’ex fidanzato di Arisa Andrea di Carlo posta un video sui social

L’ex fidanzato di Arisa, Andrea di Carlo ha postato un video sui social che ha come protagonista

Arisa. I due sono stati fidanzati per un bel po’ di tempo anche se con tanti alti e bassi fino poi a lasciarsi. Quando stavano insieme parlavano anche di matrimonio ma poi, dopo tutti i tira e molla ,hanno deciso di mettere fine alla loro storia d’amore.

Durante Ballando con le stelle pare che Arisa, arrivata un po’ giù di tono, si sia piano piano sciolta fino a fidarsi e abbandonarsi nelle braccia del suo maestro Vito Coppola.

Di Carlo che ha anche commentato questa probabile coppia sostenendo che le storie d’amore fanno bene in tv e, quindi, lasciando credere di non pensare che sia una vera storia d’amore, ha postato un video dove si vede Arisa che suona il pianoforte e dice a De Carlo: “Tu sei bello, bello”.

E lui ha scritto così da corredo a questo video: “ Bisognava chiudere l’anno, e bisognava farlo con sincerità. Ecco questo è uno dei ricordi che rimarrà nel mio cuore”.

E poi: “Il 2021 mi ha insegnato che l’amore non basta che la vita è un po’ come i livelli di Super Mario BROS. La vita mi ha insegnato che l’amore non può avere sesso perché l’amore parte dal cuore”.

E, ancora: “è stato un anno tosto ma pieno di soddisfazioni e di amore … Ci vuole coraggio lo so, io sono un fifone per carità, ma se volete grattare la vita vivitela. Auguri a tutti dal profondo del mio cuore. Andrea“.

Stefania Orlando commenta le parole di Andrea Di Carlo

Arisa, per giustificare la fine della storia d’amore, aveva detto: “Abbiamo vedute diverse o forse troppo simili per cavarci qualcosa di buono. Davanti allo specchio troviamo l’amore, e sia per me che per te, ci vuole… qualcuno davvero capace di amare” e lui le aveva risposto: “Per amare serve il cuore non la testa. Per amare ci vuole coraggio e voglia di crescere. Notte baby”. Sulle parole di Di Carlo come didascalia del video è intervenuta anche Stefania Orlando che ha scritto: “Hai ragione Andrea, ci vuole coraggio in amore”. Il popolo del web è rimasto sorpreso delle parole di Stefania Orlando e in tanti le hanno commentate.