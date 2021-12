Tomaso Trussardi diretto su Aurora Ramazzotti “quando parla di famiglia fa riferimento a sua madre Michelle e a suo padre Eros”

0 SHARES Condividi Tweet

Tomaso Trussardi, marito di Michelle Hunziker rilascia raramente interviste perché è notoriamente molto riservato ma, recentemente, ne ha rilasciata una in cui si è raccontato molto. Vediamo cosa ha detto.

Tomaso Trussardi, imprenditore bergamasco, ha parlato molto di sè stesso in occasione di un’intervista rilasciata a Libero Quotidiano ma anche della sua famiglia e ha detto manca poco al suo esordio come conduttore di Motor Trend su canale Discovery.

Infatti, una delle sue passioni più grandi sono i motori. Trussardi ha detto: “In passato avevo rifiutato le varie proposte televisive, con la sola eccezione di Project Runaway di cui ero stato giudice. Ora che non ricopro più il ruolo di amministratore delegato di Trussardi mi sento di cimentarmi un po’ con la tv”.

Invece, di un’eventuale docu-serie sulla scorta de The Ferragnez è stato categorico: “Ce lo hanno già proposto e abbiamo già rifiutato. Fedez e Chiara Ferragni hanno fatto un percorso coerente con la loro storia: sono i nuovi Kardashian italiani. Noi non siamo quella cosa lì”.

Tomaso Trussardi parla del rapporto che ha con Aurora Ramazzotti

Trussardi ha poi raccontato che tipo di rapporto ha con la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, Aurora e ha detto che quando Aurora parla di famiglia “fa riferimento a sua madre Michelle e a suo padre Eros”.

E poi ha aggiunto: “Capita che a casa Aurora e Michelle parlino e io ascolto, a volte subisco felicemente perché non sono cose che mi danno fastidio… Ma sono sempre argomenti leggeri e divertenti, mica ci mettiamo a discettare di sex toys insieme. Aurora è stata brava a ritagliarsi una community sui social, dove le donne la ascoltano”.

Qualche giorno fa, Aurora Ramazzotti ha postato suoi social un video di un test per verificare la positività eventuale al covid ma qualcuno ha pensato che si trattasse di un test di gravidanza e allora lei ha spiegato sui social così: “Ho involontariamente seminato il panico. Volevo rassicurarvi, non è Covid e non sono incinta“.

E poi: “Dopo anni che dicono che sono sempre incinta, posso comunicarvelo così? Sceglierei qualcosa ad effetto casomai. E poi non so che test di gravidanza avete fatto nella vostra vita, ma questo non ci assomiglia per niente”.