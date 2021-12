Alessandro Cecchi Paone diretto su Fabio Fazio che forse torna su Rai 1 “Non credo sia il caso perchè …”

0 SHARES Condividi Tweet

Fabio Fazio lo conosciamo tutti per essere un noto conduttore televisivo, il quale da diversi anni ormai è al timone di una trasmissione intitolata Che tempo che fa. Il programma è stato spostato diverse volte ed è andato in onda su Raiuno. Poi è passato a Rai 3 e proprio in questi giorni pare si sia parlato di un nuovo cambio di programmazione. Ad ogni modo, proprio quando il programma è stato spostato da Rai 1 a Rai 3 in molti hanno interpretato questo cambio come una sorta di retrocessione di Che tempo che fa. In realtà il programma condotto da Fabio Fazio ha avuto da sempre un grandissimo successo e gli ascolti sono stati da sempre molto alti. E’ principalmente per questo motivo che il programma non è stato mai cancellato ma continua ad andare in onda anno dopo anno. Di questo argomento se ne è parlato nella rubrica intitolata La posta tenuta da Alessandro Cecchi Paone sul settimanale nuovo TV.

Fazio Fazio e il suo programma Che tempo che fa da Rai 1 a Rai 3

Nello specifico sembra che un telespettatore del programma Che tempo che fa, ovvero un certo Sergio da Lamezia Terme abbia voluto scrivere la sua opinione e lo ha fatto scrivendo ad Alessandro Cecchi Paone. Il telespettatore avrebbe sottolineato come a suo modo di vedere, sia Fabio Fazio che il suo programma Che tempo che fa meriterebbero di tornare in onda su Rai 1. A questo punto il giornalista avrebbe detto la sua al riguardo.

Secondo un telespettatore il conduttore meriterebbe di tornare sul primo canale

“ Sarei d’accordo con lei, ma non credo che faremmo un grande favore al bravissimo Fabio se lo facessimo spostare di nuovo sul primo canale“. Sono state queste le parole dichiarate da Alessandro Cecchi Paone il quale quindi sarebbe ben felice che Fabio Fazio tornasse su Rai 1. Ma a pensarla così non sono soltanto il telespettatore Sergio e Alessandro Cecchi Paone ma anche tanti altri telespettatori e fan del programma.

Il parere di Alessandro Cecchi Paone

“Un programma non è una pallina da ping pong: si rischia di confondere la gente e, di conseguenza, di far perdere pubblico al programma”. Queste ancora le parole dichiarate dal noto con Alessandro CecchiPaone. Chi lo sa, magari i vertici di casa Rai, potrebbero ricredersi e dare proprio a Fazio, la possibilità di tornare in onda su Rai 1 con il suo programma Che tempo che fa.