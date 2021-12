Guillermo Mariotto senza freni su Arisa “Quando è arrivata in trasmissione …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nonostante il programma sia ormai finito già da qualche giorno, si continua a parlare di Ballando con le stelle. Come tutti sappiamo, l’edizione 2021/2022 di Ballando con le stelle è finita lo scorso sabato ed a vincere quest’anno sono stati Arisa ed il maestro di ballo Vito Coppola. I due sono riusciti a conquistare la vittoria e soprattutto il cuore e l’ammirazione di milioni di telespettatori che in questi mesi hanno seguito il programma di Milly Carlucci. Non è di certo passato inosservato anche il feeling che si è venuto ad instaurare tra la cantante ed il suo maestro di ballo e pare che sia stato proprio questo particolare rapporto a cambiare Arisa proprio in queste ultime settimane. Qualcuno sostiene che rispetto all’inizio, Arisa abbia oggi maggiore consapevolezza e sicurezza riguardo proprio la sua persona.

Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto parla di Arisa

A parlare di Arisa ed il suo percorso all’interno del programma è stato Gullielmo Mariotto uno dei giudici di Ballando con le stelle. L’ultimo pare che abbia fatto delle rivelazioni piuttosto importanti. Ebbene sembra che in questi giorni a parlare di Arisa sia stato lui Gullielmo Mariotto, il quale avrebbe fatto delle rivelazioni piuttosto importanti sulla nota cantante vincitrice del programma. “Quando è entrata nel talent Arisa era depressa, piangeva negli angoli. Ora, invece, è un’altra persona”. Queste nello specifico le parole dichiarate dal giudice dello show.

La cantante e Vito Coppola, qual è la natura del loro rapporto?

Ad ogni modo, a distanza di qualche giorno in molti si chiedono se effettivamente una volta finito il programma il rapporto tra Arisa e Vito sia continuato o se spente le telecamere in realtà i due siano tornati alle loro vite di tutti i giorni. Ad ogni modo, sembra proprio che Vito e Arisa, abbiano smentito qualsiasi tipo di relazione o storia d’amore. Secondo alcune fonti e sulla base di alcune dichiarazioni della stessa Arisa, potrebbe esserci una frequentazione tra i due.

Le parole di Arisa e del maestro di ballo

“A volte ho paura a guardarlo negli occhi, mi ritrovo e questo mi spaventa.” Queste le dichiarazioni che sarebbero state rilasciate da Arisa e riportate dal settimanale Gente. In realtà però anche il ballerino sembra aver rilasciato delle dichiarazioni che in qualche modo hanno dato modo di poter pensare e dubitare sulla natura del loro rapporto. “Grazie per avermi dato la possibilità di entrare nel tuo mondo. Sei rara, sei unica.” queste le parole infatti di Vito Coppola che farebbero bene intendere che effettivamente qualcosa tra di loro ci sia.