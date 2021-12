Carolyn Smith una furia sui social “So bene chi è stato a …”

0 SHARES Condividi Tweet

Davvero una brutta disavventura quella raccontata in queste ore da Carolyne Smith, ovvero la nota coreografa nonché presidente della giuria di Ballando con le stelle. A quanto pare, qualcuno avrebbe sparato al suo cane un labrador di 10 anni. La storia è stata raccontata dalla stessa coreografa anche se non subito, ma ha lasciato passare qualche giorno prima di farlo. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Carolyn Smith, il triste racconto che riguarda il suo cane

Ebbene, come abbiamo già avuto modo di anticipare, il giudice di Ballando con le stelle Carolyn Smith pare che in questi giorni abbia raccontato un qualcosa che ha davvero lasciato tutti senza parole. Qualcuno avrebbe sparato al suo labrador di 10 anni e la notizia è stata raccontata dalla stessa soltanto nelle scorse ore nonostante comunque sia accaduto un po’ di giorni fa. A raccontare, quindi questo terribile fatto è stata proprio la stessa coreografa, attraverso il suo profilo Instagram. La coreografa si è detta piuttosto delusa e soprattutto decisa a trovare i colpevoli.

Qualcuno ha sparato al suo cane, un labrador di 10 anni

Sembrerebbe per Carolyne Smith non si sia accorta subito di quanto accaduto, ma soltanto dopo qualche giorno quando il suo cane avrebbe iniziato a zoppicare un po’. «Ho chiesto a mio cognato di portarlo dal veterinario e abbiamo scoperto che qualcuno gli aveva sparato». Queste le parole della coreografa. Ad ogni modo, nonostante sia già passato qualche giorno la Smith non riesce a nascondere la sua rabbia e parlando italiano misto inglese, avrebbe detto la sua. “Pezzo di me***da, stai attento», avrebbe detto Carolyn rivolgendosi a colui o coloro che hanno sparato al suo cane.

Lo sfogo della coreografa

«Mikee è il cane più buono del mondo e lo hanno colpito con un fucile di quelli che servono per sparare a uccelli e anatre». Questo quanto aggiunto ancora dalla coreografa, che avrebbe anche fatto intendere di aver dei dubbi e dei sospetti riguardo chi ha potuto compiere questo gesto così grave ed inspiegabile. «Io dico a questa persona di stare molto attenta perché sto facendo le indagini e se ti trovo sono ca**i amari. Sto cercando di non bestemmiare e di stare calma. Questo pezzo di mer**a ha sparato ed io ho una idea di chi è. Deve stare molto attento». Questo ancora quanto spiegato dalla Smith piuttosto arrabbiata e delusa.