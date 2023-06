Gerry Scotti contro Fedez, il rapper gli risponde a tono “Non fai altro che insultarci”

0 SHARES Condividi Tweet

Gerry Scotti si scaglia contro Fedez, lanciando una frecciatina sul suo podcast Muschio Selvaggio. Ecco le sue parole.

Gerry Scotti, lo conosciamo tutti per essere un noto conduttore televisivo. Da tanti anni ormai Gerry è al timone di diverse trasmissioni Mediaset che hanno ottenuto sempre un grandissimo successo. Lui è molto amato ed anche tanto seguito sui social e lo dimostra il numero dei follower che lo seguono su Instagram ed anche su TikTok. Proprio in questi giorni sui social il noto conduttore ha in qualche modo sbeffeggiato il famoso rapper, Fedez ed il suo podcast Muschio Selvaggio. Ma per quale motivo?

Gerry Scotti condivide l’immagine di un albero

Gerry Scotti, noto conduttore di casa Mediaset nei giorni scorsi sui social e nello specifico su TikTok ha pubblicato dei video attraverso i quali ha preso di mira Fedez ed il suo podcast Muschio Selvaggio. Ma per quale motivo? Poco tempo fa Gerry è stato anche ospite di Fedez.

La frecciatina del conduttore su Fedez e Muschio Selvaggio

Il conduttore di Canale 5, ha condiviso dapprima l’immagine di un alberello ed ha lanciato una frecciatina al rapper.“È brutto da dirsi, ma questo è quello che rimane del Muschio Selvaggio. Noi tentiamo di annaffiarlo tutti i giorni, ma se ne sta andando…”. Queste le parole del conduttore che sono apparse davvero tanto chiare e limpide. Gerry ha fatto riferimento al podcast di Fedez che in quest’ultimo periodo è stato piuttosto al centro della polemica per quanto accaduto con l’ex amico e socio.

La replica di Fedez

Ad ogni modo, dopo questo post, a rispondere è stato proprio lui Fedez che ha replicato chiedendo al conduttore il motivo per cui si comporti in questo modo.“Amico, ma cosa ti abbiamo fatto? Da quando sei venuto a Muschio Selvaggio, io non so perché, ci continui ad insultare…”. Queste le parole di Fedez il quale si è detto parecchio sorpreso del comportamento di Gerry Scotti.Già un un’altra occasione Fedez aveva ammesso di essere rimasto molto male dal fatto che Gerry lo avesse preso per ignorante solo perchè aveva ammesso di non sapere chi fosse Strehler.