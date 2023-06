Gf vip, Orietta Berti non ci sarà e lancia una bordata: “Farò qualcosa di più adatto a me”

0 SHARES Condividi Tweet

Orietta Berti fatta fuori dal Gf vip. Adesso è arrivata la conferma da parte della cantante, ma per quale motivo?

A breve, tra poche settimane inizierà la nuova edizione del Grande fratello vip ma tante sono le novità all’orizzonte. In questi giorni stanno emergendo delle indiscrezioni che riguardano il cast del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Ebbene, Orietta Berti che fino a pochi mesi fa è stata un’opinionista del reality, da settembre non farà più parte del cast del Gf vip. Se prima era solo un’indiscrezione, adesso è arrivata la conferma da parte della stessa cantante.

Grande fratello vip, al via la nuova edizione a settembre con tante novità

A settembre 2023 prenderà il via la nuova edizione del Grande fratello vip che sarà ricca di grandi novità. Nelle scorse settimane si era parlato di una possibile esclusione di Orietta Berti, ma adesso la notizia è ufficiale. Sonia Bruganelli che è stata opinionista del reality per due anni consecutivi ed Orietta Berti non faranno più parte del progetto di Alfonso Signorini.

Orietta Berti non fa più parte del cast, adesso arriva l’ufficialità

Per Sonia Bruganelli sembra che sia stata proprio lei a rinunciare, per via di altri impegni lavorativi e professionali. Per quanto riguarda la cantante, invece, sembra proprio che sia stata fatta fuori perchè Orietta non avrebbe proprio convinto lo scorso anno.“Se tornerò al GF Vip? Ho fatto tante cose negli ultimi mesi, ora voglio concentrarmi sul brano (la nuova canzone realizzata con Rovazzi, ndr). Per l’autunno stiamo valutando le proposte più adatte a me”. Queste le parole di Orietta facendo ben intendere di non aver intenzione di replicare l’esperienza fatta al Gf vip. Se prima era solo un’indiscrezione, adesso Orietta con queste parole ha in qualche modo confermato il fatto che non sarà più presente nel cast del programma.

Chi prenderà il posto di Orietta e Sonia Bruganelli?

Ma chi prenderà il posto della Bruganelli e di Orietta? Al momento non ci è dato sapere chi saranno le nuove opinioniste, anche se fino a poche settimane fa i nomi più in voga erano quelli di Giulia Salemi e Soleil Sorge. Intanto, emergono delle novità interessanti come il fatto che i concorrenti saranno suddivisi in Vip e Nip.