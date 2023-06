Orietta Berti fuori dal Gf vip, ecco dove la vedremo

0 SHARES Condividi Tweet

Orietta Berti, la nota cantante italiana ed ex opinionista del Gf vip non sarà presente nel cast della prossima edizione. Quale sarà il suo futuro professionale?

Orietta Berti, la nota cantante italiana che è stata in questi mesi al Grande fratello vip come opinionista, non tornerà per la prossima stagione. La cantante non sarà più nel cast del programma Mediaset. A settembre inizierà l’ottava edizione del reality di Canale 5, che sarà ricca di grandi novità ma la cantante a quanto pare non ci sarà. Ci saranno concorrenti Vip e Nip, che conviveranno nella stessa casa. Tante altre le novità che ci saranno, come il rinnovamento degli opinionisti. Che fine farà Orietta?

Orietta Berti, quale sarà il suo futuro professionale?

Orietta Berti, oltre ad essere una famosa cantante, una tra le più apprezzate di sempre della musica italiana, è stata opinionista del Grande fratello vip lo scorso anno. Ad ogni modo, molto probabilmente per la prossima edizione Orietta non sarà presente, perchè impegnata in un altro programma Mediaset. Ma di che programma si tratta?

La cantante coach di Io canto su Canale 5

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, la Berti sarà uno dei coach della nuova edizione di Io canto, il programma che vedrà al timone Gerry Scotti e che andrà in onda su Canale 5 a settembre, dopo tanti anni di assenza. Andrà in onda la domenica sera ovviamente in prima serata. Detto questo, Orietta essendo impegnata ad Io Canto non potrà essere presente anche al Gf vip.

Chi prenderà il posto di Orietta Berti e Sonia Bruganelli al Gf vip?

Anche Sonia Bruganelli già qualche mese fa aveva annunciato il ritiro dal ruolo di opinionista del reality. Di conseguenza, chi prenderà il loro posto il prossimo autunno? Si era detto che Emanuele Filiberto di Savoia fosse disponibile a ricoprire questo ruolo già tempo fa, un pò meno i vertici Mediaset che non sarebbero entusiasti di questa idea.Ci sarebbero diverse candidature per questo ruolo di opinionista al Grande fratello vip, alcune di queste ancora non visionate. Il team del programma verrà definito nelle prossime settimane quando bisognerà vagliare bene la lista dei candidati e capire chi è più idoneo a ricoprire questo ruolo.