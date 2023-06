Gianni Morandi, retroscena incredibile mai raccontato prima da una collega “Come si è comportato con me a Sanremo”

0 SHARES Condividi Tweet

Gianni Morandi al centro di un’intervista rilasciata da Levante in questi giorni a La Repubblica. Ecco le parole della cantante.

Gianni Morandi è un noto cantante italiano, il quale sicuramente ha contribuito a scrivere la storia della musica italiana. Di lui in questi giorni ne ha parlato una nota cantante, ovvero Levante, la quale ha rilasciato un’intervista molto interessante a La Repubblica. La cantante come ben sappiamo è stata una delle protagoniste del Festival di Sanremo dove ha presentato il brano Vivo. Nel corso di questa intervista, Levante si è raccontata ed ha anche colto l’occasione per svelare alcuni retroscena riguardanti proprio la kermesse canora più importante d’Italia. Ma cosa ha riferito?

Levante, la cantante parla a La Repubblica

La famosa cantante italiana Levante, una tra le più apprezzate degli ultimi anni è stata intervistata a La Repubblica. Nel corso di questa chiacchierata, la cantante ha parlato di tanti argomenti, ma si è concentrata per lo più sulla sua carriera e sulla sua esperienza al Festival di Sanremo, dove ha portato il brano intitolato Vivo.

Retroscena di Levante sul Festival di Sanremo e Gianni Morandi

Nel corso di questa intervista, Levante ha svelato dei retroscena molto interessanti proprio sull’ultima edizione del Festival di Sanremo che è stata per lei molto importante, anche se ha subito diversi attacchi per via del suo nuovo look. In molti hanno attaccato Levante per essere passata dai capelli scuri a quelli chiari, un biondo piuttosto importante. Tanti hanno criticato questa voglia di stravolgere la sua persone. Proprio su questo particolare, Levante ha voluto raccontare un retroscena. “Ero andata dalla parrucchiera solo per scaldare un po’ il colore. A Sanremo alla serata dei titoli Gianni Morandi non mi ha riconosciuta”. Levante ha raccontato questo aneddoto che vede protagonista anche Gianni Morandi che sembra non abbia subito riconosciuto Levante per via del nuovo look.

La morte del papà, la confessione dell’artista

“Gianni lo conosco benissimo, mi sono detta che se neanche lui, che si scrive con mia madre, mi riconosce, sarà una tragedia, la gente cosa dirà?”, ha raccontato ancora la cantante. Levante vanta una grande carriera, cominciata qualche decennio fa. Certo in questi anni ci sono stati dei momenti abbastanza duri per lei, come la morte del suo amato papà.“La morte di mio papà mi ha segnata, poi mi sono trasferita, da Palagonia a Torino, città dove perdersi. Mi sono sentita diversa e poco capita”.