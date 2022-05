Levante nella bufera e lei sui social sbotta “Questa cosa …”

E’ diventata mamma da qualche mese, ed esattamente lo scorso mese di febbraio, la celebre cantautrice e scrittrice italiana Levante. E proprio nelle ultime ore l’artista è finita al centro di una grossa polemica anche se non per colpa sua. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Levante al centro di una grossa polemica

Anche se non per volontà sua ma solo perchè vittima di un fraintendimento ecco che nelle ultime ore la nota cantautrice italiana Levante, pseudonimo di Claudia Lagona, è finita al centro di una vera e propria bufera mediatica. Secondo alcune notizie circolate sul web nelle scorse ore Levante sembrerebbe essersi scagliata contro un pediatra che, sempre secondo tali notizie, si sarebbe rifiutato di visitare la sua bambina perchè non era accompagnata dalla mamma ma da papà. Ma, cosa c’è di vero in tutto questo? In realtà molto poco, e a rivelarlo è stata proprio la stessa Levante.

Il caso della bambina di Levante dal medico

Il tutto ha avuto inizio dopo che Levante ha condiviso sui social un selfie in una sala d’attesa rivelando che la figlia doveva sottoporsi ad un ECG ovvero un elettrocardiogramma. La cantante è rimasta fuori mentre a portare la bambina dentro la stanza del medico è stato il papà. “Pietro entra con la bambina e il dottore chiede della mamma”, queste nello specifico le parole scritte dall’artista che ha poi proseguito “O ci fate entrare entrambi oppure non domandate. Alma ha una mamma e un papà, ma nel caso in cui uno dei due non ci fosse (soprattutto io) non dovrebbe essere un problema per nessuno”. Leggendo le parole scritte dall’artista però è possibile ben vedere che in realtà Levante non ha mai affermato che il medico si è rifiutato di visitare la sua bambina. Forse l’artista voleva semplicemente evidenziare che vedere un papà accompagnare la propria bambina dal medico non dovrebbe sorprendere nessuno.

Levante su Instagram si difende dalla accuse: “Mai detto”

Data la polemica ecco che Levante nelle scorse ore ha deciso di intervenire tramite Instagram negando quanto si è detto. A proposito del fatto che il medico abbia deciso di non visitare la bambina ecco che Levante ha voluto precisare “Io questa cosa non l’ho mai detta. È gravissimo però che ci sia il virgolettato di una cosa che non ho mai detto”.