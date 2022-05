La vita in diretta, Alberto Matano alle sue ospiti: “Ma perchè mi guardate così?”, momenti di grande imbarazzo in studio

Così come ogni giorno ecco che anche ieri, giovedì 5 maggio 2022, è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata de La Vita in Diretta nel corso della quale il conduttore Alberto Matano ha vissuto alcuni momenti di particolare imbarazzo. Ma, come mai? Facciamo un po’ di chiarezza.

Momenti di imbarazzo a La Vita in Diretta per Alberto Matano

Sono stati momenti di particolare imbarazzo quelli vissuti da Alberto Matano verso la fine della puntata de La Vita in Diretta andata in onda proprio ieri 5 maggio 2022. Il tutto è accaduto dopo aver mandato in onda un servizio su Don Matteo, celebre fiction di Rai 1. Proprio al termine del servizio il conduttore rivolgendosi ai suoi ospiti in studio ha affermato “Perchè mi guardate così?”, Domanda alla quale due delle donne in studio ovvero Marina La Rosa e Francesca Barra hanno risposto “Ti guardiamo così perchè sei bello!”. E sempre la nota giornalista Barra ha poi proseguito “Sei bello al naturale. Ma non hai paura di invecchiare?”. Il conduttore senza alcun problema alla domanda in questione ha risposto di no. Paola Ferrari ha poi aggiunto “Non ha paura di niente quando è qua con noi e non ha bisogno di filtri”.

La risposta di Alberto Matano alle parole di Paola Ferreri

Alle parole di Paola Ferrari il conduttore de La Vita in Diretta ha poi risposto “Quando mi trovo in buona compagnia non ho mai paura”. Matano si è poi rivolto direttamente ai telespettatori ringraziandoli per aver seguito la puntata e dando loro appuntamento per il giorno successivo, e quindi per il pomeriggio di oggi 6 maggio 2022. La Vita in Diretta è una delle trasmissioni più seguite del pomeriggio, ed infatti proprio nella giornata di mercoledì 4 maggio è riuscita ad ottenere circa il 20% di share, e quindi dei risultati veramente incredibili.

Bellezza e invecchiamento argomenti de La Vita in Diretta

Nel corso della puntata di ieri si è tanto parlato di bellezza ma anche di invecchiamento. Ed infatti è proprio per tale motivo che è nato quel simpatico scambio di battute tra il conduttore e le donne presenti in studio. E proprio Francesca Barra a proposito di bellezza ha voluto esprimere il suo pensiero rivelando che tutti dovremmo imparare ad amarci senza tenere conto dei giudizi. Parole alle quali il conduttore ha replicato “Questa cosa che hai detto è bellissima ma bisogna tradurla nella quotidianità e dare il buon esempio”.