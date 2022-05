Fedez, dopo la malattia decide di raccontare: “Adesso non …” 

Si sta tanto parlando nelle ultime ore delle parole espresse dal noto rapper italiano Fedez nel corso di una delle puntate di Muschio Selvaggio, programma di podcast condotto da Fedez e Luis Sal . L’artista nello specifico ha rivelato come la sua vita è cambiata dopo la scoperta del tumore, e più esattamente ha rivelato come il suo rapporto con i soldi oggi è cambiato rispetto a poco tempo fa. Ma, quali sono state le sue parole?

La nuova vita di Fedez dopo la scoperta della malattia

Sono trascorsi pochi mesi da quando Fedez, pseudonimo di Federico Leonardo Lucia, ha scoperto di avere una malattia e nello specifico un tumore al pancreas. Poco dopo la scoperta il rapper ha annunciato il tutto ai fan tramite social e alcuni giorni dopo è stato sottoposto ad un intervento, avvenuto di preciso lo scorso mese di marzo, per l’asportazione del tumore. Da quel momento la vita del noto rapper è cambiata notevolmente, e proprio nel corso di una delle puntate di Muschio Selvaggio ha rivelato di aver cambiato anche il modo di vedere i soldi. Tale rivelazione è avvenuta proprio nel momento in cui nel corso della puntata si parlava nello specifico di quelle che sono le proprie ambizioni e gli obiettivi da raggiungere. Il tutto però “in forma di denaro o di sogni”.

Le parole di Fedez spiazzano: “Prima di avere il tumore avevo un obiettivo in soldi”

Dopo la scoperta della malattia il rapporto di Fedez con i soldi è assolutamente cambiato, e a rivelarlo è stato il diretto interessato. Il marito di Chiara Ferragni rivolgendosi al collega Lazza ha chiesto qual è il suo rapporto con i soldi. Domanda alla quale il rapper ha risposto “Sto ancora imparando a dare il giusto valore ai soldi. Se mi becchi nella giornata sbagliata, spendo come un matto”. E’ stato a questo punto che Fedez è intervenuto affermando “Io prima di avere il tumore avevo un obiettivo in soldi. Adesso non me ne frega più…”. Lazza ha quindi domandato con esattezza quale fosse l’obiettivo, domanda alla quale Fedez con molta sincerità ha risposto “200 milioni”.

Lo scambio di battute tra Fedez e Lazza

Dopo aver rivelato il suo obiettivo Fedez ha poi continuato affermando “Dopo mi sono detto: non ha senso… Sai perché? Metti che dopo arrivi ai 200, poi sono 300, poi sono 400 e arrivi al miliardo e ti rendi conto che non è quello il fine” Alle sue parole Lazza ha risposto chiedendo come poter spendere tutta la cifra detta da Fedez, ma quest’ultimo ha replicato senza alcun dubbio. Secondo Fedez la cifra da lui indicata è possibile spenderla senza alcun problema. “Li spendi, li spendi. E puoi anche perderli. Il tuo tenore di vita diventa diverso, inizi a spendere in aziende e fare investimenti“, queste esattamente le sue parole.