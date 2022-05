Antonella Clerici lascia tutti senza parole: “Io faccio il tifo per Belen Rodriguez e Stefano De Martino perchè …”

Antonella Clerici è una nota conduttrice televisiva, la quale ormai da diversi anni è al timone di diverse trasmissioni molto importanti di casa Rai. Da un paio di anni a questa parte è tornata su Rai 1 con E’ sempre mezzogiorno, il programma molto amato dai telespettatori e che, come abbiamo già avuto modo di anticipare, va in onda tutti i giorni a partire dalle ore 12.00. Ebbene, sembra che nelle scorse ore la conduttrice abbia voluto esprimere un giudizio su una delle coppie più chiacchierate di sempre. Stiamo parlando di Belen Rodriguez e Stefano De Martino.



Stefano De Martino e Belen Rodriguez tornano insieme, confermato ritorno di fiamma

I due dopo essersi presi e lasciati diverse volte, adesso sembra che si siano riavvicinati ed i fan della coppia sperano che possa essere per sempre. Tra i tanti fan della coppia, c’è proprio lei Antonella Clerici la quale sembra faccia il tipo per l’ex ballerino e la showgirl argentina. Ma cosa ha dichiarato? Ormai da diverse settimane sembra essere ufficiale il ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Su questo non sembra esserci alcun dubbio. Anche sui loro rispettivi profili social sembrano esserci tracce del loro riavvicinamento anche se entrambi sostengono di volerci andare piano questa volta.



L’ex ballerino e la showgirl paparazzati durante un weekend romantico a Napoli

Proprio qualche giorno fa sembra che i due siano stati avvistati a Napoli e paparazzati proprio al ristorante di Mauro Improta che è proprio una vecchia conoscenza della conduttrice di E’ sempre mezzogiorno. L’ex ballerino e l’ex moglie hanno trascorso un fine settimana molto romantico, da soli senza figli ed hanno pranzato in questo storico ristorante di Napoli dove lavora lo chef Mauro Improta che è molto amico di Antonella.



Antonella Clerici fa il tifo per la coppia

Lo chef sembra che abbia preso parte alla trasmissione di Antonella Clerici ed i due avrebbero parlato proprio della coppia del momento, facendo un grande in bocca al lupo ad entrambi. “Tutti facciamo molto il tifo o almeno io faccio il tifo per questa coppia“. Queste le parole di Antonella che ha così espresso il suo pensiero al riguardo, facendo ben intendere di sperare che Belen e Stefano possano tornare ad essere felici insieme.

