Manuel Bortuzzo e Lulù, Katia Ricciarelli diretta “Io avevo …”

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè avevano iniziato una bellissima storia d’amore all’interno della casa più spiata d’Italia, ovvero al Grande fratello vip. Sembrava che effettivamente i due potessero essere felici una volta finito il programma, proprio perchè erano apparsi molto innamorati. Una volta spenti i riflettori però, tra loro le cose hanno iniziato ad andare male e qualche giorno fa è arrivata la notizia della loro separazione. In questi giorni a parlare pare che sia stata Katia Ricciarelli, la quale pare che già tempo fa avesse previsto la fine d questa relazione. Il soprano pare che non abbia mai creduto a questa storia d’amore e adesso, a distanza di due mesi, sembra aver anche spiegato il motivo.



Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, la fine della loro storia d’amore

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè si sono lasciati. I due sembra che abbiano messo fine alla loro storia d’amore a poche settimanale dalla fine del programma in questione. A commentare la notizia è stata Katia Ricciarelli, la quale sembra che nel corso dell’intervista abbia voluto dire la sua.



Le parole “al veleno” di Katia Ricciarelli sui due ex gieffini

«Anche stavolta la rompicogl*oni aveva indovinato. Ho sempre pensato che la storia di Manuel e Lulù sarebbe finita. Non sono contro l’amore, anzi! Io credo all’amore e lo sostengo, quando è sincero. Lulù la vedevo effimera. Manuel è un bellissimo ragazzo, giovane, intelligente, colto, evidentemente si è lasciato prendere da questa ragazza. Forse erano coinvolti dal fatto che tutti parlassero di loro due: erano la coppia che suscitava interesse e lei passava per la crocerossina innamorata». Queste le parole di Katia Ricciarelli che ha così commentato la notizia nel corso di un’intervista che ha rilasciato al settimanale Chi.



Katia non ha mai nascosto l’antipatia nei confronti di Lulù

Pare che già all’interno della casa più spiata d’Italia, Katia avesse fatto intendere di non avere una grande simpatia per Lulù ed infatti i loro rapporti sono stati piuttosto tesi praticamente da sempre. Nonostante Lulù le abbia riservato delle critiche piuttosto pesanti, Katia ha sempre dimostrato di essere sincera con tutti all’interno della casa ed anche fuori. Lulù non le è mai stata simpatica e proprio per questo pare che abbia fatto questa previsione sul futuro di questa storia con Manuel.

