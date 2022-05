Antonella Elia al veleno contro Alfonso Signorini: “Lavorare con lui è stato …”

Antonella Elia è reduce da un grande successo che ha ottenuto proprio a La pupa e il secchione show, come giudice insieme a Soleil Sorge e Federico Fashion Style. Il programma, giunto al termine proprio in questi giorni sembra aver riscosso un grande successo, anche per il fatto che al timone ci fosse proprio lei, Barbara D’Urso. Ebbene, in questi giorni sembra proprio che Antonella abbia ricoperto lo stesso ruolo anche per Alfonso Signorini e di questo ne ha parlato nel corso di una recente intervista che ha rilasciato da Fq Magazine. Pare che nel corso dell’intervista non siano mancate le frecciatine al noto conduttore del Grande fratello vip, nonostante comunque tra di loro i rapporti siano più che buoni. Nel corso di questa intervista, però, sembra che la Elia si sia voluta togliere qualche sassolino dalle scarpe. Ma cosa ha dichiarato?



Antonella Elia reduce da un grande successo a La pupa e il secchione show

Antonella Elia la conosciamo tutti per essere una nota showgirl la quale in questi ultimi anni è stata spesso sotto in riflettori anche per vai della sua vita sentimentale. Ebbene, la Elia pare che in questi giorni abbia terminato la sua esperienza a La pupa e il secchione show come opinionista. Subito dopo avrebbe rilasciato delle interviste molto interessanti, una di queste a Fq Magazine.



La showgirl parla di Alfonso Signorini e di un episodio accaduto al Grande fratello vip

La Elia avrebbe così parlato di un momento ben specifico, ovvero quello che l’ha vista protagonista al Grande fratello vip, dove Signorini sembra si sia distaccato dalla sua persona. Parliamo di quanto Antonella si è scontrata con Samantha De Grenet e la showgirl pare sia stata ampiamente criticata tutti. “Ho sbagliato e mi sono vergognato di non averla interrotta”. “È stato un momento doloroso, non mi sono sentita difesa e ne ho sofferto molto. Io mi faccio in quattro per essere all’altezza e in quel momento non ho accettato le sue parole. Resta il fatto che gli voglio molto bene”. Con queste parole Antonella Elia e Signorini si sono chiariti e lei sembra poi sia andata nel suo camerino per parlare dell’accaduto. Nessun problema tra di loro. “Sono stati gentili, mi hanno detto: “Preferiamo cambiare”. Ma per me è stato un fallimento, non mi sono sentita apprezzata”. Questo quanto spiegato dalla Elia.



Le parole su Barbara D’Urso e la stoccata su Alfonso Signorini

“Ma io lo dico lo stesso, anche se mi sgrida. Barbara la amo, mi sento a mio agio con lei, mi piace come donna e come essere umano. Non mi abbandonerebbe anche se uscissi fuori dal seminato, troverebbe comunque il modo di aiutarmi”. Queste poi le parole di Antonella parlando di Barbara e la stoccata ad Alfonso Signorini non è passata inosservata.

