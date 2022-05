Oggi è un altro giorno, Marco Masini ospite di Serena Bortone, botta e risposta e poi la Bortone dice: “A me non …”

Nel pomeriggio di ieri è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata di Oggi è un altro giorno, celebre programma condotto da Serena Bortone. Tra gli ospiti in studio anche il noto cantautore Marco Masini il quale ha colto l’occasione per ripercorrere i momenti più importanti della sua carriera parlando sia dei momenti migliori ma anche dei momenti peggiori. Ad un certo punto i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad un simpatico scambio di battute tra l’artista e la conduttrice su uno dei suoi brani più famosi ovvero “Vaff…lo”.

Marco Masini ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno

Una lunga intervista è stata quella rilasciata da Marco Masini a Oggi è un altro giorno. L’artista nello specifico ha commentato gli anni della sua carriera. E quindi una carriera fatta di momenti di alti e di bassi ma grazie alla quale viene oggi considerato uno degli artisti italiani più importanti e famosi. Nel corso dell’intervista ad un certo punto Masini e la conduttrice hanno focalizzato la loro attenzione su uno dei brani più famosi dell’artista ovvero “Vaff…lo”. Stiamo quindi parlando di un brano del 1993 ma ancora oggi molto attuale, e proprio parlando di tale brano è iniziato tra i due un botta e risposta molto simpatico.

Marco Masini e Serena Bortone commentano il famoso brano “Vaff…lo”

Nel corso dell’intervista Serena Bortone ha chiesto a Marco Masini alcune informazioni sul brano “Vaff…lo”. E nello specifico ha domandato “Con chi ce l’avevi? E ti sei riscattato da quella rabbia? Ti sei vendicato?”. Domande alle quali il noto cantautore ha risposto senza alcun problema affermando “No, non mi sono mai vendicato in vita mia e non serve vendicarsi”. Masini ha poi proseguito “Diciamo che tutti ce l’abbiamo con chi fa abuso di potere, con chi si sente padrone e distorce il meccanismo. Negli anni Novanta questo era il messaggio che cercavamo di dare”. Serena Bortone però di fronte alle parole dell’artista non è rimasta in silenzio, anzi ha continuato a porre a Marco Masini delle domande nella speranza di riuscire ad ottenere qualche dichiarazione in più. Ed infatti la conduttrice ha domandato se quando molti anni fa ha scritto il brano sopracitato aveva qualcosa in particolare contro qualcuno oppure no . Parole alle quali Marco Masini ha risposto “Non credo che esistano episodi personali: le storie che diventano canzoni sono storie di tutti”. A tali parole la conduttrice ha replicato affermando “A me non è mai venuto e non viene… forse sono stata fortunata”.

Il commento dell’artista sul suo famoso brano del 1993: “Avevo la possibilità di farlo”

Marco Masini ha quindi risposto alla Bortone affermando che forse non ha mai avuto la possibilità di scrivere questa parola ma sicuramente di dirla si. La conduttrice ha quindi confermato di averla detta ma ha continuato precisando che il suo pensiero era quello che il brano di Masini del 1993 rappresentasse in realtà qualcosa di personale e quindi di più forte. “Tu forse avevi una voglia in più di urlarlo“ ha domandato la conduttrice e l’artista ha risposto “No ma avevo la possibilità di farlo, è diverso. Ci sono molte storie che sarebbero da denunciare, ma non vengono denunciate”.