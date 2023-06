Oggi è un altro giorno, Gabriele Cirilli lascia Serena Bortone senza parole “Cosa mi serve per stare bene”

0 SHARES Condividi Tweet

Gabriele Cirilli ospite a Oggi è un altro giorno, dove racconta la sua esperienza e confessa di aver sofferto di depressione.

Ospite della puntata di ieri di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone, lui Gabriele Cirilli. Si tratta di uno dei comici sicuramente più amati e più apprezzati in Italia il quale ha concesso un’intervista molto interessante a Oggi è un altro giorno, il salotto della Bortone. Il comico ha raccontato diversi aneddoti e retroscena legati alla sua vita privata e professionale. Ad un certo punto, ha raccontato di aver sofferto di depressione e le sue parole hanno colpito tutti i presenti ed i telespettatori a casa.

Gabriele Cirilli ospite a Oggi è un altro giorno

Gabriele Cirilli, uno dei comici sicuramente più amati di tutti i tempi è intervenuto nello studio di Serena Bortone, ad Oggi è un altro giorno parlando della sua vita privata ed anche della sua carriera. Il comico nel salotto della Bortone, ha raccontato un aspetto piuttosto inedito relativo alla sua carriera, quando purtroppo in quegli anni ha avuto problemi di depressione. Gabriele ha raccontato di aver potuto contare sull’aiuto e sul sostengo della madre, della nonna e della compagna per uscire da questo terribile tunnel. Gabriel ha così dichiarato“È il drammatico che fa diventare comico. Per me e per gli altri ridere è una cura”.

Cirilli e le bellissime parole sulla donna della sua vita

Sicuramente Cirilli ha parlato benissimo delle donne della sua vita, a cominciare dalla madre, che l’ha definita una persona libera che gli ha insegnato tanto, ma soprattutto gli ha trasmesso un grande valore, ovvero la bontà. Il comico ha anche parlato della sua storia d’amore con la moglie Maria, riferendo di stare insieme a lei da circa 39 anni. I due si sono incontrati quando avevano appena 14 anni.“Io appena l’ho vista ho detto ‘questa sarà mia moglie’ e lei ha pensato la stessa cosa. Poi ce lo siamo confidato dopo anni”, ha aggiunto Gabriele.

Gabriele e il ricordo di Gigi Proietti

Sul finire dell’intervista, poi Gabriele Cirilli ha rivelato che Gigi Proietti era il suo maestro, visto che gli diceva sempre che doveva fare il teatro e mettere il suo talento a disposizione anche dei più piccoli. E’ stato dopo questo incoraggiamento che Gabriele ha deciso di aprire una scuola di teatro.“Per me prendere un ragazzo per accompagnarlo sul palco aiutandolo a tirare fuori il suo talento è una gioia immensa”.