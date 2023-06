La vita in diretta, Fabio Canino e Mariotto gelati da Matano: “Ora Milly Carlucci si arrabbierà per quello che avete detto su Ballando”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, lunedì 26 giugno, è andata in onda un’altra puntata de La vita in diretta per l’ultima settimana di conduzione, per questa stagione, di Alberto Matano. Infatti, da lunedì prossimo, a condurre Vita in diretta Estate ci saranno Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini.

Ieri, come al solito, il programma si è occupato della cronaca e poi della parte più leggera che ha visto ospiti, tra gli altri, Fabio Canino e Guillermo Mariotto che, anche per la prossima edizione di Ballando con le stelle, saranno in giuria. L’argomento trattato ieri in puntata riguardava i Reali Inglesi e, proprio a questo proposito, i due giudici di Ballando hanno fatto una rivelazione e poi sono stati bacchettati dal conduttore calabrese, Alberto Matano, ma il tutto è stato uno scherzo. Vediamo di cosa stiamo parlando.

Guillermo Mariotto e Fabio Canino: “Henry e Megan verranno a Ballando con le stelle”

Ieri, in puntata di La vita in diretta, si stava parlando della coppia dei reali inglesi, Henry e Megan e, Mariotto e Canino hanno fatto una rivelazione, scherzando a cui, fin da subito, non ha creduto nessuno: “Meghan Markle sarà una delle concorrenti di Ballando con le stelle mentre il principe Harry sarà Ballerino per una notte”.

Alberto Matano, che ha tenuto loro il gioco, ha continuato così: “Non è che Milly si arrabbia adesso che avete spoilerato questa notizia?”.

Alberto Matano si commuove fino alle lacrime: “Sono in difficoltà”

Ieri, durante la puntata, nella parte dedicata alla cronaca, Matano ha parlato, ancora una volta, della morte ingiusta e crudele del piccolo Manuel che ha perso la vita a causa dell’incidente avvenuto a Casal Palocco dove la Smart su cui era a bordo il piccolo con la mamma si è scontrata con il Suv su cui viaggiavano i cinque youtuber dei The Borderline. Ieri, Matano ha commentato la notizia che il Suv viaggiava ad una velocità in credibile, 124 km/h e così ha detto: “Vorrei capire…questa cosa la devo dire purtroppo non riesco a mantenere il distacco che è necessario abbiate pazienza”.

Poi, tra le lacrime, ha anche detto: “Questa vicenda è troppo dolorosa, non si può non pensare a questa famiglia ed a questo bimbo di cinque anni.”