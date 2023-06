Love Mi, tutti urlano per la piccola Vittoria, Chiara Ferragni interviene per far urlare anche il nome di Leone

0 SHARES Condividi Tweet

All’evento Love Mi sul palco salgono anche i figli di Chiara Ferragni e Fedez. Il pubblico urla il nome della bambina, ma dimentica Leo.

Chiara Ferragni e Fedez sono molto famosi e come ben sappiamo condividono gran parte della loro vita con i follower. Anche i loro figli, Leone e Vittoria sono ormai molto famosi e tanto amati dai follower dei genitori. Sui social Chiara e Federico non fanno altro che pubblicare video e post che li riguardano e proprio per questa massiccia esposizione sono stati anche tanto criticati. Ad ogni modo, nelle scorse ore la famiglia felice ha preso parte allo spettacolo Love Mi e sembra che durante le prove, a catturare l’attenzione del pubblico sia stata proprio la piccola Vittoria.

Love Mi, in scena lo spettacolo con protagonisti i Ferragnez

Nella giornata di ieri è andato in scena lo spettacolo Love Mi e durante le prove a catturare l’attenzione del pubblico è stata proprio la piccola Vittoria. La figlia di Chiara Ferragni e di Fedez è molto amata dai fan dei genitori e sembra che in occasione di questo evento, abbia rubato la scena non solo ai genitori ma anche ad altri artisti. I due bambini sono stati portati sul palco e quando il pubblico li ha visti, è partito un coro che di certo non è passato inosservato.

Vittoria e Leone salgono sul palco e il pubblico intona un coro “Vittoria .. Vittoria”

Vittoria, Vittoria, Vittoria“, intonava il coro. Questo gesto non è passato inosservato ai genitori, ovvero all’imprenditrice digitale più famosa al mondo ed al rapper. Vittoria molto a suo agio sul palco è corsa verso il papà, mentre Leo è rimasto distaccato, quasi infastidito dal fatto di essere stato escluso dal pubblico. A quel punto Chiara si è rivolta al pubblico, indicando con il dito il piccolo Leone come a voler dire “c’è anche lui”.

La delusione del piccolo Leone, interviene la mamma Chiara

Ed effettivamente, i presenti hanno iniziato ad urlare anche “Leo, Leo, Leo”. Questo gesto della Ferragni è stato piuttosto chiaro, ovvero evitare che il figlio Leone potesse rimanerci male o potesse offendersi per non essere stato acclamato come la sua sorellina.