Salvo Sottile in piscina in dolce compagnia, il web si scatena con il gossip, chi è la famosa lei

Salvo Sottile in piscina con la senatrice Lucia Borgonzoni. Sul web impazza il gossip ed Alberto Dandolo ipotizza che ci sia del tenero.

Impazza il gossip su uno dei conduttori più amati degli ultimi anni. Stiamo parlando di Salvo Sottile, il conduttore che è stato paparazzato in questi giorni insieme ad una senatrice e sembra proprio che tra i due ci sia del tenero. Ma chi è la donna in questione e come stanno le cose tra loro?

Salvo Sottile ha una nuova compagna?

Salvo Sottile, il noto conduttore è finito al centro del gossip. Il motivo? Nei giorni scorsi è stata fotografato insieme ad una donna. Si tratta della senatrice Lucia Borgonzoni. Tra i due potrebbe esserci una relazione, tuttavia si tratta solo di un’indiscrezione, visto che non ci sarebbe alcuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati. A lanciare questa indiscrezione è stato Alberto Dandolo che su Oggi è tornato a parlare di questo gossip di cui si era già occupato Il Messaggero un pò di tempo fa.

Il giornalista paparazzato con la senatrice Lucia Borgonzoni

Sul settimanale ci sono delle immagini che mostrano il giornalista e conduttore Rai insieme alla senatrice membro del governo Meloni e sottosegretario del Ministero della Cultura in quota Lega. Nel dettaglio i due sono stati fotografati la scorsa domenica 25 giugno al Forte Village di Santa Margherita di Pula, a Cagliari. Il giornalista e la senatrice erano in piscina, dove si sono goduti qualche ora di sano relax. La senatrice si trovava li in realtà per motivi lavorativi, visto che ha partecipato al Filming Italy Sardegna Festival in ruolo istituzionale. In Sardegna però, c’era proprio Salvo Sottile che aveva già pubblicato altre foto geolocalizzandosi sull’Isola.

Le parole di Salvo

Come già anticipato, è dallo scorso mese di febbraio che si parla di una possibile relazione tra i due. Salvo aveva commentato il gossip dicendo “Nooo. E’ una persona che conosco e alla quale voglio molto bene. Punto“. Tuttavia, i due sono stati paparazzati ancora una volta e sembra che ci fosse proprio del tenero.