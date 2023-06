Temptation Island, Filippo Bisciglia fa il boom di ascolti e stacca in modo netto l’Isola e il Gf vip

0 SHARES Condividi Tweet

Al via la nuova stagione di Temptation Island e per Filippo Bisciglia è stato tempo di ascolti da record, altro che Gf o Isola.

Ieri, lunedì 26 giugno è iniziata la nuova stagione di Temptation island con al timone come sempre lui, Filippo Bisciglia. Sembra proprio questa edizione del programma targato Canale 5 sia partito con il botto, visto gli ascolti che si sono registrati. Ma vediamo nel dettaglio in quanti hanno seguito questa prima prima puntata di Temptation.

Temptation Island 2023, boom di ascolti

Ieri sera, lunedì 26 giugno è andata in onda la prima puntata di questa nuova stagione di Temptation Island, condotta come sempre da Filippo Bisciglia. Una puntata davvero sorprendente, anche per via degli ascolti che sono stati davvero tanto alti. Ottimi dati auditel nella mattinata di oggi che hanno fatto sorridere i vertici Mediaset ma soprattutto il conduttore.

I dati auditel

Nel dettaglio, la trasmissione di ieri è stata seguita da oltre 3 milioni e mezzo di spettatori a casa con il 26,14% di share. Insomma, ascolti da record per la trasmissione di Canale 5 targata Maria De Filippi che ha avuto uno stop in questi anni per via della pandemia da Covid. Va anche sottolineato il fatto che la prima puntata di Temptation Island ha avuto un grandissimo seguito ed in termini di debutto rispetto a tutti gli altri reality di Canale 5 non ha avuto eguali. Parliamo dell’Isola dei famosi e del Grande fratello vip di Alfonso Signorini.

Grande successo per Filippo Bisciglia

I telespettatori di Canale 5 si sono già tanto affezionati ai concorrenti di questa edizione di Temptation Island. Molti si sono schierati dalla parte di qualche fidanzata e altri dalla parte di qualche fidanzato. Su Twitter in molti hanno utilizzato l’hashtag legato al reality in cui Francesca ha avuto un crollo emotivo per via del suo fidanzato. Per diverse ore sui social non si è fatto altro che parlare di questo. Adesso ci si chiede se anche per le prossime puntate Bisciglia continuerà a mantenere questi ascolti così alti.