La vita in diretta, Cristiano Malgioglio arriva in ritardo e Matano scoppia a ridere per quello che dice il cantautore

E’ cominciato il conto alla rovescia per la fine di questa stagione bellissima de La vita in diretta il cui conduttore calabrese, Alberto Matano, si è detto stanco ma tanto soddisfatto dei risultati raggiunti e dell’affetto del pubblico che, per chi fa il lavoro del conduttore, non è mai scontato. Da lunedì, il testimone passerà a Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini che si divideranno gli spazi a Vita in diretta estate, infatti, la De Girolamo si occuperà della parte pop del programma mentre, Gianluca Semprini della cronaca e dell’attualità. Nunzia De Girolamo, qualche giorno fa, a proposito del passaggio di testimone che avverrà lunedì 3 luglio, ha detto che l’eredità di Alberto Matano è pesante perché lui è un ottimo professionista.

Ieri, martedì 27 giugno, in puntata, tra gli altri, è andato ospite Cristiano Malgioglio che ha raccontato, appena arrivato, che disavventura ha vissuto. Vediamo cosa ha detto.

Cristiano Malgioglio: “Sono rimasto bloccato in ascensore”

Ieri, Cristiano Malgioglio, ospite da Alberto Matano a La vita in diretta, è arrivato in ritardo e poi, è stato lo stesso cantautore a spiegare il motivo e ha detto così: “Sono rimasto chiuso nell’ascensore, si è bloccato e subito dopo mi hanno buttato sul come si dice sul carico, sul montacarico.”

Alberto Matano, al racconto dell’amico e ai toni che ha usati è scoppiato a ridere non riuscendo a trattenersi.

Malgioglio a La vita in diretta ringrazia Maria De Filippi

Poi, Magioglio ha voluto ringraziare Maria De Filippi:

“Io avevo il grande desiderio di lavorare con Maria, è una donna che ti protegge molto non aspettavo che mi chiamasse e quando me l’ha detto sono ringiovanito di tanti anni.”

In un’altra occasione, Malgioglio aveva dichiarato, sempre su Maria De Filippi: “Io desideravo da tanto di lavorare con Maria, ho sempre sognato, ho sempre fatto cose bella nella vita. Ho fatto tanti sacrifici. Per lavorare con Maria avevo ansia. Mi metteva soggezione, lei è una donna meravigliosa. La vorrei per tutta la vita con me, è generosa, è sempre attenta a tutto. Ha un talento incredibile. Ti dà l’anima”.

“Per il prossimo autunno Cristiano Malgioglio sarà a ancora a Tale e Quale Show nel ruolo di giurato, infatti, Tv blog ha fatto sapere: “Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio sono elementi imprescindibili per il cast di Tale e quale show”. E poi, ancora: “Proprio per questo tutti e tre sono confermatissimi anche per l’edizione 2023”.