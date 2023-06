Oggi è un altro giorno, Serena Bortone perde la pazienza con Gianmarco Tognazzi: “Cosa pensate di me voi ospiti”, Tognazzi la guarda incredulo

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, martedì 27 giugno, è andata in inda un’altra puntata de Oggi è un altro giorno che, terminata questa edizione, tra qualche giorno, non farà ritorno anche la prossima stagione, infatti, il programma sarà sostituito da un altro alla cui conduzione si ritroverà, dopo qualche anno di assenza, Caterina Balivo. Per Serena Bortone, dunque, questi sono i suoi ultimi giorni alla conduzione di un programma che, comunque, è piaciuto tantissimo e che ha visto nei primi mesi anche andare in onda un episodio, che tutti conoscono benissimo, che è costata la presenza definitivamente di Memo Remigi che, da affetto stabile, è stato fatto fuori e non è più ritornato. Ieri, durante la puntata, Serena Bortone, forse perchè è ai suoi ultimi giorni di conduzione, ha lanciato qualche frecciatina abbastanza velenosa prendendosela con gli ospiti che c’erano ieri pomeriggio in studio da lei. Vediamo cosa è accaduto.

In puntata arriva Gianmarco Tognazzi

Ieri, in puntata, tra gli altri, è andato ospite Gianmarco Tognazzi, bravissimo e amatissimo attore e figlio dell’indimenticato Ugo Tognazzi. La conduttrice ha fatto una piccola gaffe sul film di Tognazzi, I Nuovi Mostri, infatti, dopo che ha mandato in onda una clip del film, è entrato in studio Gianmarco mentre in sottofondo si sentiva la canzone di Pupo. A quel punto, la Bortone ha detto a Tognazzi: “Sei molto bravo anche a cantare” e lui ha subito controbattuto: “È Pupo questo non sono io”.

Serena Bortone sbotta contro gli ospiti: “Voi avete tuti un’idea sbagliata su di me”

Serena Bortone, appena ha sentita questa precisazione, ha perso la pazienza e ha detto:

“No lo so, ma io il film l’ho visto però eh… perché voi attori, registi che venite qua ospiti, tu non sei mai venuto ospite qua”.

E Tognazzi, un po’ frastornato dalla reazione inaspettata e sproporzionata della conduttrice, le ha detto gentilmente: “È la prima volta ma sono molto felice di esserci”. Ma la Bortone ha continuato:

“Arrivate voi attori e registi con l’idea che io vengo qui e vi dico due o tre cose che mi hanno detto, che mi suggeriscono… Io i film me li vedo tutti.”