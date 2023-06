Fedez a Gerry Scotti: “Perché ce l’hai con me?” e Scotti chiarisce e poi dice: “Cosa mi auguro che faccia Fedez ora”

0 SHARES Condividi Tweet

Qualche tempo fa, Gerry Scotti era andato ospite da Fedez a Muschio Selvaggio e, in quell’occasione, era rimasto stranito che Fedez non sapesse chi sia Giorgio Strehler. Da qual momento, pare che Scotti non avesse perso più occasione per parlare male di Fedez. Qualche giorno fa, il rapper ha chiesto, pubblicamente a Gerry Scotti di spiegargli perchè parla sempre male di lui e Gerry Scotti gli ha riposto. Vediamo cosa si sono detti reciprocamente.

Gerry Scotti prende in giro Fedez e lui gli chiede spiegazioni pubblicamente

Qualche giorno fa, Gerry Scotti ha pubblicato un video sui social dove prende in giro Fedez, infatti, mostrando un muschio, nel video, dice così: “E’ brutto da dirsi, ma questo è quello che rimane del Muschio Selvaggio. Noi tentiamo di annaffiarlo tutti i giorni ma se ne sta andando”.

Dopo qualche giorno, Fedez ha voluto replicare a Scotti e, pubblicamente, sui social e precisamente su Tik Tok, gli ha chisto spiegazioni: “Amico mio, ma cosa ti abbiamo fatto?”.

E, ancora: ““Io non so perchè ci continui a insultare. E’ venuto qua, abbiamo fatto una puntata bellissima e io ho azzardato a dire che non sapevo chi fosse Giorgio Strehler, ha fatto un’intervista dove io dicevo che ero un ignorante.

La spiegazione di Gerry Scotti e l’augurio che si fa il conduttore 66enne

Dopo poco è arrivata la spiegazione di Gerry Scotti che ha fatto sapere a Tv bog: “Mi sono sentito con lui ieri sera, e volevo tranquillizzare tutto il mondo in fibrillazione per questo presunto litigio, non esiste”. E poi ha continuato: “Sono suo grande estimatore come artista e cantante, grande ammiratore di lui come imprenditore e protagonista del web, e sono sinceramente addolorato perchè la formula Muschio Selvaggio è una delle più azzeccate in circolazione”.

E poi, Gerry Scotti ha concluso così annunciando che presto andrà ospite in uno dei concerti di Fedez: “Andrò a un suo concerto e spero che lui si prepari su vita, morte, miracoli e opere di Giorgio Strehler”.

E poi, Scotti ha chiuso così l’intervista a Tv Blg: “Non c’è stato alcun litigio con lui”.