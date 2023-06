Sul palco di Love Mi canta Angelina Mango ma ad essere inquadrata è solo Chiara Ferragni, sul web esplode la polemica

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, martedì 27 giugno è andato in onda, in diretta, il concerto benefico organizzato da Fedez, Love Mi 2023.

La serata è stata bellissima e tanti sono stati gli amici e colleghi di Fedez che si sono avvicendati sul palco anche se lui, dopo la recente lite con Luis Sal, non ha dimenticato di lanciare una frecciatina velenosa quando ha detto: “Stasera su questo palco ci sono gli amici che mi stanno venendo a trovare, anche se di amici, ormai, me ne sono rimasti davvero pochi.”

La serata, dicevamo, è stata molto bella ma c’è stato un momento che ha fatto infuriare tutto il popolo del web. Vediamo cosa è accaduto.

Canta sul palco di Love Mi 2023 Angelina Mango ma le telecamere non smettono di riprendere Chiara Ferragni

Ieri sera, in diretta su Italia 1, è andato in onda uno spettacolo benefico bellissimo condotto da Max Angioni e Mariasole Pollio. A Piazza del Duomo che scoppiava di spettatori si sono esibiti tantissimi artisti sia in coppia con Fedez che da soli; tra i tanti anche Tanani, gli Articolo 31 e poi anche, Angelina Mango. Ma il popolo del web, si è rivoltato proprio durante la sua esibizione perché, mentre cantava la figlia del compianto Mango i suoi successi “Ci pensiamo domani” e “Voglia di vivere”, le telecamere indugiavano solo su Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni che è stata ripresa ballare e scatenarsi sulle note delle canzoni di Angelina Mango, è stata attaccata perché il pubblico da casa voleva vedere la cantante che ormai è amatissima e così sui social hanno scritto: “Volevo godermi l’esibizione di Angelina ma purtroppo inquadrano ogni tre secondi la Ferragni , e quindi niente ciao“, e anche: “C’è un po’ di esibizione di Angelina in quest’inquadratura di Chiara Ferragni“.

Durante la serata diversi sono stati i problemi tecnici

I conduttori di quest’anno, Mariasole Pollio e Max Angioni, hanno sostituito i due dell’anno scorso, Elenoire Casalegno e Aurora Ramazzotti.

Tanti gli ospiti sul palco, per citarne solo alcuni Francesca Michielin, Emma Marrone, Angelina Mango ,Achille Lauro, Mara Sattei, Orietta Berti, J Ax.

Durante la serata, ci sono stati diversi problemi tecnici e così, sui social sono fioccati i commenti ironici: “‘Un piccolo problema tecnico’ in questo problema si farà una puntata intera dei The Ferragnez terza stagione con il drama dietro le quinte. #LoveMi”, .

Poi, quando ha cantato Francesca Michielin: “Io non abito al mare” e “Vulcano”, terminata l’esibizione, è rimasta sul palco senza sapere cosa fare perché aveva dimenticato che doveva cantare con Gianmaria e poi, appena resasi conto della gaffe in cui era incorsa, è scoppiata a ridere.