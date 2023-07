Barbara Palombelli, “Mi pare una buona notizia che non condurrà più Stasera Italia”, Cecchi Paone non ci sta

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara Palombelli finisce al centro delle critiche di una lettrice, ma Alessandro Cecchi Paone scende in suo aiuto.

Non c’è pace per Barbara Palombelli, la conduttrice di Forum che in questi anni in diverse occasioni è effettivamente finita al centro di qualche polemica. Proprio in questi giorni di lei ne ha parlato una lettrice e telespettatrice che ha scritto una lettera ad Alessandro Cecchi Paone, indirizzata alla rubrica che quest’ultimo cura sul magazine Nuovo. Ma cosa ha riferito la lettrice? E soprattutto cosa ha risposto il noto giornalista?

Barbara Palombelli, ancora critiche per la conduttrice

Barbara Palombelli è una famosa conduttrice, la quale di certo vanta una carriera molto importante e lunga tanti anni. In questi ultimi anni però, Barbara è finita anche al centro delle polemiche, per alcune sue dichiarazioni, non ultimo il discorso sul palco dell’Ariston lo scorso anno, in occasione del Festival di Sanremo. Ad ogni modo, di lei in questi giorni ne ha parlato una lettrice che ha scritto alla rubrica su Nuovo tv, curata da Alessandro Cecchi Paone. La lettrice si è detta particolarmente felice del fatto che la Palombellli non sarà più alla guida del programma di Rete 4, Stasera Italia.“Mi pare una buona notizia che Barbara Palombelli smetta di condurre Stasera Italia…”, queste le parole della lettrice che a quanto pare non ha mai gradito il fatto che Barbara fosse al timone di quella trasmissione.

Una lettrice scrive ad Alessandro Cecchi Paone e spara a zero contro la giornalista

“Secondo me questo sdoppiamento non rendeva la conduttrice credibile nel suo lavoro giornalistico…Si dedichi al tribunale televisivo e basta! Lei che ne dice?”, ha aggiunto la donna, riferendosi al fatto che la Paolombelli conducesse due programmi nel contempo, ovvero Forum e Stasera Italiana. Alessandro Cecchi Paone non ha potuto non replicare ed esprimere il suo punto di vista al riguardo.

La replica del conduttore che prende le difese della Palombelli

“Nessuno può avere dubbi sull’attendibilità giornalistica di un pezzo da novanta come Barbara Palombelli…Nè quando conduce il talk show serale, informativo di per sè, né quando immette nelle liti giudiziarie di Forum robuste dosi di richiami dell’attualità…”. Insomma, il giornalista si è posto dalla parte della Palombelli, come era immaginabile, visto che la grande carriera della conduttrice.