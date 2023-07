Chanel Totti a Los Angeles e sui social la umiliano “Tutti bravi coi soldi di papà e mamma”

0 SHARES Condividi Tweet

Chanel Totti vola a Los Angeles e viene insultata dai soliti haters. Cosa è accaduto?

Chanel Totti non riesce proprio ad accattivarsi la simpatia dei suoi follower, visto che spesso e volentieri finisce al centro delle critiche. In questi giorni la figlia dell’ex capitano della Roma e della conduttrice Ilary Blasi si trova in vacanza in California e dopo aver pubblicato alcuni post è stata proprio attaccata da diversi haters. Quest’ultimi non perdono mai occasione per colpire la giovanissima di casa Totti. Ma vediamo nel dettaglio cosa è accaduto in queste ore.

Chanel Totto vola a Los Angeles e pubblica diversi post sui social

Chanel Totti è volata a Los Angeles per trascorrere qualche giorno di vacanza. Come sempre molto attiva sui social, Chanel ha pubblicato in queste ore diversi scatti che la ritraggono proprio in città e durante alcune tappe famose, proprio come una semplice turista farebbe. Il post pubblicato dalla giovane Totti effettivamente ha riscosso un grande successo, visto che tante sono state le interazioni ricevute.

Insieme a lei anche Noemi Bocchi

Chanel si trova a Los Angeles insieme a Noemi Bocchi, visto che anche quest’ultima ha pubblicato delle Instagram stories con tanto di foto dei biglietti. Insieme a loro molto probabilmente ci sarà anche Francesco Totti, anche se non sembrano esserci tracce di lui, almeno per il momento. Chanel ha così pubblicato una serie di foto dove informa tutti i suoi follower di trovarsi a Los Angeles. Ha postato diverse foto in aeroporto, e poi ancora davanti alla scritta Hollywood e mentre passeggia sulla tanto rinomata Hollywood Walk of Fame.

Le critiche per Chanel

Molti hanno commentato in modo positivo, ma non sono mancate le critiche. «Siamo tutti capaci a viaggiare così con i soldi di mamma e papà», ha scritto un utente. E poi ancora «Certo che questa si fa sti viaggi già a 16 anni… io sono andata a New York per festeggiare i miei 30». «Avresti potuto scrivere: “Ciao papà guarda come spendo”», ha scritto ancora un altro utente.Chanel ricordiamo che è molto seguita sui social e non solo su TikTok. Su Instagram ha un profilo che vanta ben 400 mila follower.