Diletta Leotta: “Paola Ferrari? Ecco perché mi attacca sempre”

0 SHARES Condividi Tweet

Diletta Leotta ha rilasciato una lunga intervista al magazine Grazia in occasione della quale ha parlato del suo compagno e anche del rapporto, spesso difficile, che ha con le donne e, in particolare, con la collega Paola Ferrari.

Vediamo cosa ha detto.

Diletta Leotta: “Se Paola Ferrari mi conoscesse mi chiederebbe scusa”

Diletta Leotta ha rilasciato una lunga intervista al magazine Grazia e, in quell’occasione, ha parlato tantissimo di sé stessa e della sua vita.

La giornalista Camilla Baresani le ha chiesto: “Diletta, come si spiega questo odio femminile che l’accompagna?” e lei candidamente ha risposto: «Proprio non lo so, vorrei chiederlo a loro, e anzi mi aiuti lei a capirlo. Forse, nel caso della giornalista Paola Ferrari che più volte mi ha attaccata, è dovuto al fatto che non ci siamo mai incontrate. Magari, se mi conoscesse, direbbe: “Scusate ho sbagliato”».

E poi ha continuato andando anche indietro nel tempo: «Ricordo che, in seconda o terza liceo, una professoressa mi fece una nota sul registro perché distraevo la classe. Avevo i leggings e la felpa, cosa che tra l’altro era obbligatoria perché quel giorno avevamo Educazione fisica».

Poi la giornalista ha continuato con l’intervista: “Ha mai avuto paura dei maschi? Per esempio, la percezione di correre un rischio se cammina in una strada da sola?” e lei ha subito risposto: «Non direi. A volte ho provato l’imbarazzo di sentirmi tutti gli occhi addosso, sguardi fastidiosi, viscidi, oppure i cori volgari allo stadio, che per fortuna ora sono cessati. Ho avuto una sola brutta esperienza, quando ero adolescente. Il professore di ginnastica, quello che ci faceva mettere i leggings, una volta mi ha dato uno schiaffetto sul sedere, e ha detto qualcosa tipo: “Mi fai inzuppare il biscotto”. Non sapevo che cosa volesse dire, non l’avevo capito. Sono tornata a casa e l’ho subito riferito a mio padre, che è avvocato. Quel professore è stato subito sospeso e mandato via dall’istituto».

Diletta Leotta racconta che ha conosciuto il suo compagno mentre era con Barbara Berlusconi

Diletta Leotta ha svelato come ha conosciuto il suo compagno, Loris Karius: «Ero alle sfilate di Parigi con delle amiche. Siamo andate a cena all’Hotel Costes. Poi, quando è entrato lui, Loris, ha illuminato il locale, come se fosse entrato il sole. Ho detto alle ragazze: “Guardate, è entrato l’uomo della mia vita”.

Poi ha continuato il racconto: “Loris è andato a sedersi con degli amici e ovviamente si è accorto che lo guardavamo. Mentre usciva si è affacciato e mi ha guardato. E io: “Oddio ragazze ha scelto me”. Con noi c’era Barbara Berlusconi, che parla benissimo inglese e ha detto: “Dai, andiamo a conoscerlo”. Io non parlavo inglese, mi vergognavo, ma lei lo ha fatto sedere con noi e da quel momento non ci siamo più staccati».