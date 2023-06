Giulia Salemi lascia tutti senza parole, pubblica una foto di Elisabetta Gregoraci sua rivale ai tempi del GfV

0 SHARES Condividi Tweet

Giulia Salemi, pare ormai ufficiale, che la vedremo ancora nella prossima edizione del Grande fratello vip sempre nel ruolo di opinionista ma per la parte che riguarda il web. La promozione a opinionista al posto di Sonia Bruganelli, che ha lasciato, non la ha avuta ma lei, in ogni caso, è molto riconoscente ad Alfonso Signorini.

Vediamo, a questo proposito, lei stessa che ha detto.

Giulia Salemi pubblica una foto di Elisabetta Gregoraci

Giulia Salemi non ha ancora né confermato né smentito la sua partecipazionealla prossima edizione del Grande fratello vip, infatti, ha detto: “Non so. Non sono stata licenziata, non ho firmato. In ogni caso: grazie Signorini. È un guru e un sostegno. Sono fortunata: la sola mai ripescata dal cesto dei concorrenti per passare in studio”.

Nel frattempo, sui suoi social, ha pubblicato una foto della Gregoraci e questo gesto ha stupito tutti, infatti, quando la Gregoraci e Pretelli parteciparono insieme all’edizione del Grande fratello vip, tra i due ci fu del tenero.

Qualche giorno fa, lunedì 26 giugno, durante la puntata di Morning News, ci si occupò dell’aggressione avvenuta a Milano ai danni di un ragazzo, Michele che è stato picchiato da tre soggetti. Giulia Salemi che è amica di Michele, ha scritto così al sindaco di Milano, Sala: “Molto dispiaciuta di vedere questo video perché conosco il ragazzo aggredito ma a prescindere è una vergogna quello che continua a succedere a Milano, per di più in centro e alle 5 di pomeriggio. Qualcuno vuole fare qualcosa o andiamo avanti così?”

Michele, ai microfoni di Morning news ha detto: “Sono ancora scosso, ma poteva andare peggio. Giovedì pomeriggio dovevo fare una commissione. Tornando a casa, a pochi metri, a un certo punto ho sentito qualcuno che mi metteva un braccio intorno al collo, mentre una persona mi ha afferrato il polso e da lì ho capito che cercavano di rubarmi l’orologio. All’inizio ho urlato: “No, no”. Poi, uno dei tre ragazzi mi ha detto: “Stai zitto”. Non so se fossero italiani o meno. Mi hanno rubato un orologio, un bracciale e altri due braccialetti, sottili, del battesimo”.