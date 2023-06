Porta a porta, Bruno Vespa fa un augurio a Elisa Isoardi, sui social: “Ognuno fa quel che gli pare”

0 SHARES Condividi Tweet

Durante la puntata di Porta a porta, Bruno Vespa ha augurato alla sua ospite, la conduttrice piemontese Elisa Isoardi, di tornare alla conduzione di Linea Verde Life.

Dopo quell’augurio tutti hanno pensato che il conduttore, già a conoscenza dei palinsesti televisivi del prossimo autunno, in realtà, abbia fatto un vero e proprio spoiler. Ma andiamo per ordine e vediamo cosa è accaduto.

Bruno Vespa a Elisa Isoardi: “Salutiamo Elisa Isoardi, alla quale auguriamo di condurre la prossima stagione di Linea Verde Life”

Bruno Vespa, quando doveva presentare i suoi ospitiin apertura di trasmissione, ha detto così di Elisa Isoardi: “Salutiamo Elisa Isoardi, alla quale auguriamo di condurre la prossima stagione di Linea Verde Life”.

Tutti hanno inteso questa frase come un vero e proprio spoiler e su Twitter il giornalista Giuseppe Candela ha commentato così: “Ognuno fa quel che gli pare”.

L’ufficialità dei palinsesti si avrà, però, solo tra qualche giorno, il 4 luglio ma già da tempo le voci si rincorrevano su un ritorno della Isoardi.

Lo spoiler era avvenuto già un po’ di tempo fa

Che Elisa Isoardi sarebbe tornata in Rai alla conduzione di Linea verde life, insieme a Monica Caradonna lo aveva già preannunciato Tv. Le due conduttrici, così, andrebbero a sostituire Daniela Ferolla e Marcello Masi.

Tempo fa, si vociferava anche che la Isoardi potesse tornare a Uno Mattina e Platinette aveva detto del programma e di come era cambiato negli anni nella sua rubrica La Tv che vedo: “Nel tempo il programma ha visto alternarsi alla guida conduttori vari e molto amati… A loro è sempre stata affiancata una presenza femminile come Elisabetta Guardini, Lavia Azzaritini, Antonella Clerici, Paola Salluzzi, Roberta Capua, Eleonora Daniele, Elisa Isoardi. Solamente da questa stagione si è arrivati alla conduzione in solitaria, ruolo ricoperto da Massimiliano Ossini“.

Ora resta da capire se Bruno vespa, che tutti dicono essere ormai il consigliere ufficiale della Meloni in Rai per la parte televisiva abbia spoilerato la notizia o il suo sia stato un vero e proprio augurio anche se, resta poco chiaro capire perché non le abbia augurato un ritorno generale in Rai ma abbia menzionato, nello specifico, un programma ben preciso.